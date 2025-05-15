Bodrum'da Yasak Başladı! Tam 5 Ay Sürecek

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağı bugün başladı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ağır tonajlı araç ve ekipman kullanan firmalara uyarıda bulunarak, kurallara uymayanlara para cezası ve mühürleme uygulanacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Bodrum'da Yasak Başladı! Tam 5 Ay Sürecek

Bodrum’da turizm sezonunun yoğun olduğu 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağı, bugün itibarıyla resmen başladı. Dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum’da, inşaat faaliyetleri durdurulurken, kurallara uymayan firmalara cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

DENETİMLER 7/24 DEVAM EDECEK

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, inşaat yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Mandalinci, “Geçmiş yıllarda inşaat yasağı 15 Mayıs’ta başlıyor, bazı durumlarda Valilik onayı ile 1 Haziran veya 15 Haziran’a kadar uzuyordu. Ancak bu yıl böyle bir karar yok. Bugün itibarıyla Bodrum’da inşaat yasağı fiilen başlamıştır. Zabıta ve diğer ekiplerimizle denetimlere başladık. Belediye hoparlörlerimizden de yasağa ilişkin çağrılar yapıyoruz” dedi.

'AĞIR TONAJLI ARAÇLARI ÇALIŞTIRMAYIN'

Başkan Mandalinci, Bodrum’da faaliyet gösteren inşaat firmalarına seslenerek, “Lütfen ağır tonajlı araçlarınızı, hafriyat kamyonlarınızı, beton mikserlerinizi ve kırıcılarınızı bugünden itibaren çalıştırmayın. Aksi takdirde para cezasıyla karşılaşacaksınız, gerekirse şantiyeleriniz mühürlenecek. Denetimlerimiz 7/24 devam ediyor” uyarısında bulundu.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Mandalinci, vatandaşları da sürece dahil olmaya davet ederek, “Bölgede inşaat çalışması gören vatandaşlarımız lütfen belediyemize bildirsin. Bizler de kontrol ve denetimlerimizi yapalım. Bu farkındalıkla güzel bir turizm sezonuna ‘Merhaba’ diyelim” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi, turizm sezonunda ilçenin huzurunu ve çevresel düzenini korumak amacıyla inşaat yasağına yönelik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürecek.

Denizde Can Pazarı: 1'i Ağır 3 Yaralı! Korku Dolu Anlar KameralardaDenizde Can Pazarı: 1'i Ağır 3 Yaralı! Korku Dolu Anlar KameralardaGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Muğla Bodrum İnşaat
Son Güncelleme:
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Kadıköy’de Vinç Kazası: Yön Tabelası Devrildi Kadıköy’de Vinç Kazası: Yön Tabelası Devrildi
Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığı'na Aday Olacak mı? Merak Ediliyordu, Açıklama Geldi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığı'na Aday Olacak mı?
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor