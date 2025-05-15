Bodrum'da Yasak Başladı! Tam 5 Ay Sürecek

Bodrum’da turizm sezonunun yoğun olduğu 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağı, bugün itibarıyla resmen başladı. Dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum’da, inşaat faaliyetleri durdurulurken, kurallara uymayan firmalara cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

DENETİMLER 7/24 DEVAM EDECEK

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, inşaat yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Mandalinci, “Geçmiş yıllarda inşaat yasağı 15 Mayıs’ta başlıyor, bazı durumlarda Valilik onayı ile 1 Haziran veya 15 Haziran’a kadar uzuyordu. Ancak bu yıl böyle bir karar yok. Bugün itibarıyla Bodrum’da inşaat yasağı fiilen başlamıştır. Zabıta ve diğer ekiplerimizle denetimlere başladık. Belediye hoparlörlerimizden de yasağa ilişkin çağrılar yapıyoruz” dedi.

'AĞIR TONAJLI ARAÇLARI ÇALIŞTIRMAYIN'

Başkan Mandalinci, Bodrum’da faaliyet gösteren inşaat firmalarına seslenerek, “Lütfen ağır tonajlı araçlarınızı, hafriyat kamyonlarınızı, beton mikserlerinizi ve kırıcılarınızı bugünden itibaren çalıştırmayın. Aksi takdirde para cezasıyla karşılaşacaksınız, gerekirse şantiyeleriniz mühürlenecek. Denetimlerimiz 7/24 devam ediyor” uyarısında bulundu.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Mandalinci, vatandaşları da sürece dahil olmaya davet ederek, “Bölgede inşaat çalışması gören vatandaşlarımız lütfen belediyemize bildirsin. Bizler de kontrol ve denetimlerimizi yapalım. Bu farkındalıkla güzel bir turizm sezonuna ‘Merhaba’ diyelim” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi, turizm sezonunda ilçenin huzurunu ve çevresel düzenini korumak amacıyla inşaat yasağına yönelik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürecek.

Kaynak: DHA