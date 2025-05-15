Kadıköy’de Vinç Kazası: Yön Tabelası Devrildi
Kadıköy Rasimpaşa’da seyir halindeki konteyner yüklü vincin bomu yön tabelasına çarptı. Kazada hasar gören tabela kaldırılırken, bir süre kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
Kadıköy’ün Rasimpaşa Mahallesi Taşköprü Caddesi’nde, Kalamış istikametinde seyir halinde olan 34 BVB 98 plakalı konteyner yüklü bir vincin bomu, yoldaki yön tabelasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tabelada hasar meydana geldi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri devrilen tabelayı kaldırarak yolu temizledi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA