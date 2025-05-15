Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığı'na Aday Olacak mı? Merak Ediliyordu, Açıklama Geldi

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, 13. Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na aday olacağı yönündeki söylentilere açıklık getiren Erdoğan, böyle bir düşüncesinin olmadığını kesin bir dille ifade etti.

'FENERBAHÇELİYİM AMA BU İŞLERLE İLGİM YOK'

Sarı-lacivertli kulübün başkanlığıyla ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, “Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim, bu ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok” dedi. Geleneksel sporların canlandırılmasına odaklandığını belirten Erdoğan, “Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs’ta Etnospor Kültür Festivali’ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var” şeklinde konuştu.

'GELECEKTE DE İHTİMAL VERMİYORUM'

Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili herhangi bir gündemi olmadığını vurgulayan Erdoğan, gelecekte de böyle bir planı olmadığını söyledi: “Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok.”

Bilal Erdoğan, açıklamalarında geleneksel sporlar ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarına devam edeceğini ifade ederek, Fenerbahçe Kulübü’yle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu.

Kaynak: AA