Esila Ayık Cezaevinden Tahliye Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanan Esila Ayık hakkında bugün çıkarıldığı mahkemede tahliye kararı verilmişti. Esila Ayık, tahliye edildi.

Esila Ayık tahliyesinin ardından, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Ayık, "Ben girdiğimden beri hatta diğer tutuklu arkadaşlar için de çok büyük bir destek başladı. Biz gençlerin geleceğe küstürülmemesi gerekiyor. Ben şu an özgürüm, çok mutluyum bunun için adalete olan ümidimi hiçbir zaman kaybetmemiştim. Sürekli her ne kadar tutuklu olursam olayım hayal kurmaya deva etmiştim. Biz gençlerin hayal kurmaya, özgür kalmaya devam etmesi ve susturulmaması gerekiyor. Şu an için tek temenim de diğer öğrenci arkadaşların bir an önce tahliye olması" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencileri Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında, bugün yargılandıkları davanın ilk duruşmasında tahliye kararı verilmişti.

Esila'nın babası Kemal Ayık, tahliye kararının ardından sevincini şöyle paylaşmıştı:

"Sevinçliyim, kızım tahliye oldu sevinçliyim. Yalnız buruk sevinç. İçerideki çocuklar anne babaların ne çektiğini ben kendim bizzat yaşadım. Zorluğunu çok iyi biliyorum. Burukluğum da oradan geliyor zaten. Çok sevinçliyim. Tamam kızım çıktı şuram bir rahatladı, ferahlandı, su serpildi ama buruk. O çocuklara üzülüyorm o sepepten. O çocuklara üzülüyorum. Onlar da çıksa yani suçsuz yere kimseyi atmayın hapse. Vallahi duruşma süreci benim için biraz zor geçti. Acaba ne olacak? Acaba ne olacak? Sürekli düşünüyorum zor geçti. Çok şükür böyle olduğu için yani böyle olduğu için dua ettim ama. Sabah kalktım namazımı kıldım Allah'ıma dua ettim. Allah'ım da duamı kabul etti.

Dedim ‘Hasbinallah ve nimel vekil’ Allah'ım sen bize yetersin' dedim, 'senden başka sahibim yok' benim. 'Yardım edecek kimsem yok benim' dedim. 'Sen yardım edersin. Bana yardım et Allah'ım kızıma yardım et' dedim etti. Yani Allah yardım etti. Bu esnada Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonsuz teşekkür ediyorum. Basına, avukatlarına, Canberk Bey, Ümit Bey bunlara da teşekkür ediyorum. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi tüm hepsi çıkması lazım bu çocukların ki herkes bir rahat nefes alsın"

4 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Öğrenciler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kronik kalp ve böbrek rahatsızlığı bulunan Esila Ayık'ın tutukluğuna yapılan itirazlar reddedilmişti.

