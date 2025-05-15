Esila Ayık ve 2 Üniversite Öğrencisi İçin Tahliye Kararı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında yapılan protestolarda tutuklanan ve haklarında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası istenen 3 üniversite öğrencisi Esila Ayık, Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan için mahkeme tahliye kararı verdi.

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Esila Ayık ve 2 Üniversite Öğrencisi İçin Tahliye Kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Kadıköy’de düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ‘Diktatör Erdoğan’ yazılı döviz taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Esila Ayık ve 2 Üniversite Öğrencisi İçin Tahliye Kararı - Resim : 1

3 ÖĞRENCİ İÇİN TAHLİYE KARARI

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Esila Ayık ve 2 üniversite öğrencisi bugün hakim karşısına çıktı. Hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Esila Ayık ve diğer öğrenciler Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan için tahliye kararı verildi.

Savcının 'tutukluluğun devamı' yönünde mütalaa verdiği davada hakim, üç öğrencinin de tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

8 Nisan Salı günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy’de bulunan Festival Park Etkinlik alanında 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa katılan ve ellerinde suç içerikli pankart ve dövizleri tutup fotoğraf çektiren kişilerin, Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olarak tespit edildiği belirtildi.

Tutuklu üniversite öğrencisi Esila Ayık hakkında hazırlanan iddianamede 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası istenmişti.

3 ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silüetinin olduğu dövizleri ellerinde tutarak fotoğraf çektirdikleri belirtilmişti.

'FOTOĞRAF İÇİN GİTTİM' DEMİŞTİ

Kronik kalp ve böbrek hastası olduğu belirtilen üniversite öğrencisi Esila Ayık, ifadesinde şunları söylemişti: Programa fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf çektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.

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Kaynak: Haber Merkezi

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