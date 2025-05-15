Kendi Ölüm Haberini Okuyan Vekilden ‘Yaşıyorum’ Mesajı

Bir yerel haber sitesinde CHP İzmir Milletvekili Sevdan Erdan Kılıç’ın hayatını kaybettiği haberi yapıldı. Kılıç, söz konusu haberi sosyal medya hesabından yalanladı.

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Kendi Ölüm Haberini Okuyan Vekilden ‘Yaşıyorum’ Mesajı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir merkezli yerel bir haber sitesinin yayınladığı haberle neye uğradığını şaşırdı. Site, Kılıç’ın hayatını kaybettiği yönünde haber yaptı.

Yerel site, haberine CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in ağzından da bir açıklama ekledi. Gündem olan haber ‘öldüğü’ yazılan Sevda Erdan Kılıç tarafından yalanlandı.

'GÖREVİMİN BAŞINDAYIM'

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım" ifadelerini kullandı.

Kendi Ölüm Haberini Okuyan Vekilden ‘Yaşıyorum’ Mesajı - Resim : 1

PARTİ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Kılıç'ın paylamışına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'i de etiketledi. Yücel de Kılıç'ın paylaşımına "Değerli yol arkadaşım Sevda Erdan Kılıç Sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var" yanıtını verdi.

Kılıç'ın açıklaması sonrası söz konusu haber siteden kaldırıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sevda Erdan Kılıç İzmir CHP
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