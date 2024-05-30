CHP'li Kılıç avukatlara yönelik şiddetin araştırılması için Meclis'i göreve çağırdı: "Avukata şiddet, adalete şiddettir"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, avukatlara yönelik şiddet eylemlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için TBMM'de Araştırma Önergesi verdi.

CHP'li Kılıç avukatlara yönelik şiddetin araştırılması için Meclis'i göreve çağırdı: "Avukata şiddet, adalete şiddettir"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, avukatlara yönelik şiddet eylemlerinin araştırılması ve şiddet eylemlerinin önlenmesi için Meclis araştırma önergesi verdi. Kılıç, "Avukata şiddet, adalete şiddettir. Avukatların can güvenliğinin olmadığı yerde hiç kimsenin yaşam hakkı güvende değildir. Kamu görevi gören avukatların şiddetten korunmasını ve şiddet faillerinin etkin bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Sevda Erdan Kılıç, avukatlara yönelik şiddet eylemlerinin arttığına dikkat çekerek, kamu görevi yapan avukatların şiddetten korunması gerektiğini vurguladı. Kılıç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hemen her gün avukatlara yönelik saldırı ve şiddet haberleri ile sarsılıyoruz. İzmir Barosu’nun verdiği bilgiye göre, 16- 17 Mayıs’ta kentte gerçekleşen Van’da yaşananlara ilişkin eylemlerde gözaltına alınan kişilerin müdafiliğini yapan meslektaşlarımız, polis saldırısına maruz kaldı ve görevlerini yapmaları engellendi. 17 Mayıs’ta meslektaşımız Avukat Mansur Burak Baykurt, İzmir Adliyesinde, polislerin saldırısına uğradı. 21 Mayıs’ta Avukat Nilay Ertem Durlu’nun İzmir Adliyesine girişi engellenmeye çalışıldı. 20 Mayıs’ta Balıkesir’de Avukat Fatih Filiz, Polis Merkezi’nde şiddete ve hakarete uğradı. Meslektaşımızı darp eden polis memuru, hiçbir güvenlik tedbirine hükmedilmeksizin serbest bırakıldı. 15 Mayıs’ta ise bugüne kadar yaşanmamış bir olaya şahit olduk. Kaş Adliyesi’nde Avukat Hakan Tüzen, Adliye’de bulunan tuvaleti kullanması nedeniyle Başsavcı Gökhan Feyzoğlu tarafından sözlü şiddete uğradı ve kolluk marifetiyle zorla dışarı çıkartıldı. 16 Mayıs’ta Osmaniye Barosu’na kayıtlı Avukat Mehmet Ünlü, 10 Mayıs’ta Bolu Barosu’na kayıtlı Avukat Okan Fırat Turan saldırıya uğradılar.

“MAYIS AYI BOYUNCA AVUKATLARA YÖNELİK 6 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ”

Mayıs ayı boyunca 6 ayrı vakada avukatlara yönelik sözlü ve fiziksel saldırı gerçekleşti. Bu vakalar, sadece basına yansıyan kısmı. Kim bilir haberimizin olmadığı daha kaç vaka var. Ancak uyarıyorum; bunlar basit şiddet vakaları değil. Avukata şiddet, adalete şiddettir. Avukatların can güvenliğinin olmadığı yerde hiç kimsenin yaşam hakkı güvende değildir. Kamu görevi gören avukatların şiddetten korunmasını ve şiddet faillerinin etkin bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Savunmaya yönelik saldırıların son bulması için araştırma komisyonu kurulup gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır."

Kaynak: ANKA

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