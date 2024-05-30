CHP lideri Özel '28 Mayıs' tartışmasına katıldı: "Hiç kimsenin masum olmadığı süreçle, büyük umudu kaybettik"

CHP lideri Özgür Özel, eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 2023 Genel Seçimleri tartışmasına yanıt verdi. Özel, "Hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Özel '28 Mayıs' tartışmasına katıldı: "Hiç kimsenin masum olmadığı süreçle, büyük umudu kaybettik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından yeniden başlayan 2023 Genel Seçimlerine ilişkin tartışmaya ilişkin konuştu.

Özel, 21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik Paneli'nde yaptığı açıklamada, “2023'te burada detaylarını tartışmanın gereğinin kalmadığı kolektif bir başarısızlıkla, hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen gün katıldığı bir canlı yayında, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde kendine destek verildiğini savunarak, şunları söylemişti:

"Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım.

Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım."


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