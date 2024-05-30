7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü! 'Yanlış serum' iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı

Bursa’da bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede yanlış serum nedeniyle hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra için savcılık soruşturma başlattı.

7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü! 'Yanlış serum' iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı

Bursa'da, 19 Mayıs’ta ailesi tarafından grip şikayetiyle getirildiği hastanede yaşamını yitiren Yüsra Türkoğlu'nun (7) ailesi kızlarının yanlış tedavi sonucu öldüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

7 yaşındaki Yüsra’nın Bursa Şehir Hastanesi’ndeki şüpheli ölümü sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa’da 7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü’ haberine konu olayla ilgili olarak; 20.05.2024 günü mağdur Y.T.’nin rahatsızlanarak tedavisi için Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldüğü, yapılan tedavisinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak ihmal iddiası nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA

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