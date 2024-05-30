Burdur'da üç diyaliz hastası öldü: Ölümlerin ardında kimyasal madde mi var? "Bakanlık üzerini örtmeye çalışıyor"

Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs’ta diyalize giren 33 hastadan 18’i rahatsızlık geçirdi. Hastanede tedavi gören hastalardan 14’ü entübe edilirken, üçü yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet’ten Bülent Ecevit ve Merve Kılıç’ın haberine göre, CHP Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Samsun milletvekili Murat Çan ve Bursa milletvekili Kayıhan Pala’dan oluşan CHP heyeti, Burdur’a giderek olayın perde arkasını araştırdı.

Şahbaz, hastanenin su deposuna karışan kimyasal maddenin hastaların fenalaşmasına neden olduğunu öne sürdü.

Hastanenin 5 ay önce seçim yatırımı olarak alelacele açıldığına dikkat çeken Şahbaz, “Arıtma sisteminde bu kimyasala karşı bir arıtma unsuru yok. Böyle bir şey olduğu fark edilememiş. O gün bunu kontrol edecek diyaliz teknikerlerinin görev yapmadığı, hafta içi görev yaptıkları da iddia ediliyor” diye konuştu.

Şahbaz ayrıca valinin kendileriyle görüşmek istemediğini aktararak, “Bir şeyler saklanmaya çalışılıyor. Bakanlık, olayın üstünü örtmeye çalışıyor” dedi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu da konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyuna ve basına yansıyan haberlere göre, Burdur Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde tedavi gören SDBY’li toplam 31 hastanın sağlığının hastanenin su deposuna karışan bir kimyasal madde nedeniyle bozulduğu tahmin ediliyor. Çevre illerde yoğun bakım servislerinde tedavileri devam eden hastalarımızın durumunu takip etmeye devam edeceğiz.vefat eden vatandaşlarımız yakınlarına başsağlığı dileriz."