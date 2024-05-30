16 yaşında dayı katili oldu! Suç kaydı yaşından büyük çıktı

Erzincan’da annesiyle yaşayan İ.A. bir süre önce Erzurum’a geldi. İddialara göre; akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmek için dışarı çıkan İ.A. gece 23.00’da anneannesinin evine döndü.

DARP EDEN DAYISINA BIÇAKLA SALDIRDI

Sabaha doğru İ.A. ile aynı evde bulunan dayısı Murat T. arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve iddiaya göre İ.A. kendisini darbeden dayısı Murat T.’ye bıçakla saldırdı.

BOĞAZINDAN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Boğazından ve göğsünden bıçak darbeleri alan Murat T. kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 unsurları ve polis sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BIÇAKLADIĞI DAYISINI AMBULANSA TAŞIMAYA YARDIM ETTİ

Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyıp asansöre bindirdi. Yaralı, ardından ambulansa konuldu. İ.A.'nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Ağır yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ KIZ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Poliste ifadesi alınan ve daha sonra mahkemeye çıkarılan İ.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak Erzurum Cezaevine gönderildi.

16 YAŞINDAKİ KIZIN DOSYASI KABARIK ÇIKTI!

16 yaşındaki İ.A.'nın "Kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, tehdit ve hakaret" suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube tarafından arandığı belirtildi.

Kaynak: İHA