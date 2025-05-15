İzmir'de Sadece 10 günde Kesinleşmiş Cezası Bulunan 49 Firari Yakalandı

İzmir'de son 10 günde yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 hükümlü yakalandı.

İzmir'de Sadece 10 günde Kesinleşmiş Cezası Bulunan 49 Firari Yakalandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde son 10 günde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplamda 49 firari hükümlü yakalandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 05-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, 'uyuşturucu satmak' suçundan 9 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası ile aranan Ö.Ş. (31) aynı suçtan 7 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası ile aranan E.Ç. (22) ve 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile aranan T.Y. (27) , 'hırsızlık' suçundan 9 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile aranan E.İ. (25), 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.Ç.'nin (48) de aralarında bulunduğu toplam 49 firari hükümlü yakalandı.

Yakalanan firari hükümlüler, polis merkezlerinde ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: DHA

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