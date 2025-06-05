Belediye Açıkladı, O İlde Yaşayanlar Dikkat! Ad, Soyad, Telefon Numarası... KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ ÇALINMIŞ OLABİLİR

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ, bilgi sistemlerinde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle sınırlı sayıda kişisel verinin etkilenmiş olabileceğini açıkladı. Finansal verilerin güvende olduğu belirtildi. Hangi veriler çalındı? İşte tüm detaylar...

Esma Karayel Esma Karayel
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Belediye Açıkladı, O İlde Yaşayanlar Dikkat! Ad, Soyad, Telefon Numarası... KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ ÇALINMIŞ OLABİLİR
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Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (MANULAŞ), 25 Mayıs 2025’te bilgi sistemlerinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle bazı kişisel verilerin güvenliğinin risk altında olabileceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, etkilenen verilerin yalnızca ad, soyad ve telefon numarası gibi temel bilgilerle sınırlı olduğu, finansal verilerin bu ihlalden etkilenmediği vurgulandı.

FİNANSAL VERİLER ETKİLENDİ Mİ?

MANULAŞ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak tüm yetkili kurumlara gerekli bildirimlerin yapıldığını ve sürecin yasal çerçevede yürütüldüğünü belirtti. Şirket, veri güvenliğini sağlamak için teknik ve idari tüm önlemleri aldığını, konuya ilişkin çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Açıklamada, “Sınırlı sayıda kişisel verinin güvenliği etkilenmiş olabilir. Ancak bu veriler, temel nitelikte bilgilerle sınırlıdır ve finansal veri içermemektedir. Kişisel veri güvenliği için tüm önlemler alınmakta, süreç hassasiyetle takip edilmektedir” denildi. Yetkililer, vatandaşları bilgilendirme ve veri güvenliğini güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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