Beşiktaş’ta Restorana Haraç Saldırısı: Biri Ateş Açtı Biri Kaydetti

Beşiktaş Bebek’te bir restorana haraç için silahlı saldırı düzenleyen üç şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, bir şüpheli ateş açarken diğeri cep telefonuyla kayda aldı. Saldırganlardan biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi’nde, 13 Mayıs 2025 günü sabah saat 05.30 sıralarında Cevdetpaşa Caddesi’nde bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, maskeli bir şüphelinin iş yerine art arda ateş açtığı, diğer bir şüphelinin ise bu anları cep telefonuyla kaydettiği görüldü. Saldırıda restorana dört kurşun isabet ederken, olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

Beşiktaş’ta Restorana Haraç Saldırısı: Biri Ateş Açtı Biri Kaydetti - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, restoran sahibiyle yaptığı görüşmede, işletme sahibinin kimseyle husumetinin olmadığını ve herhangi bir tehdit almadığını belirttiğini öğrendi. Ancak, Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın haraç amaçlı gerçekleştiğini değerlendirerek kapsamlı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve Küçükçekmece’de iki, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Beşiktaş’ta Restorana Haraç Saldırısı: Biri Ateş Açtı Biri Kaydetti - Resim : 2

Operasyonlarda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.M. (17), olayı cep telefonuyla kaydeden Ö.C. (17) ve saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen S.M.İ. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.C.’nin dört suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.M. ve Ö.C., Çocuk Şube Müdürlüğü’nden, S.M.İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edildi. Mahkeme, silah kullanan A.M.’yi tutuklayarak cezaevine gönderirken, Ö.C. ve S.M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri benzer suçların önlenmesi için bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

İzmir'de İş İnsanına Silahlı Saldırı: Kafede Otururken Vurulduİzmir'de İş İnsanına Silahlı Saldırı: Kafede Otururken VurulduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Ataşehir’de Trafik Kavgası: Hamile Kadının Çığlıkları Umurlarında Bile Olmadı, İşte O Anlar... Hamile Kadının Çığlıkları Umurlarında Bile Olmadı
Sofraların Tadı Balda Hile Üstüne Hile! Bakanlık'tan Kaçamadılar Sofraların Tadı Balda Hile Üstüne Hile! Bakanlık'tan Kaçamadılar
Yağlanan Saçlara Doğal Çözüm: Şampuanınıza 2 Damla Ekleyin, Etkisini Görün! Yağlanan Saçlara Doğal Çözüm: Şampuanınıza 2 Damla Ekleyin, Etkisini Görün!
Mahfi Eğilmez Uyardı: Sakın Bu Oyuna Gelmeyin Mahfi Eğilmez Uyardı: Sakın Bu Oyuna Gelmeyin
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi
Borusan Otomotiv Teke Düşürdü Borusan Otomotiv Teke Düşürdü
Otomotiv Devi 35 Bin Kişiyle Yolları Ayırdı Otomotiv Devi 35 Bin Kişiyle Yolları Ayırdı
İnşaatta Bir Dönem Resmen Sona Eriyor: Yeni Sistemle Artık Zorunlu Oldu İnşaatta Bir Dönem Resmen Sona Eriyor: Yeni Sistemle Artık Zorunlu Oldu
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak