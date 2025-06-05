Beşiktaş’ta Restorana Haraç Saldırısı: Biri Ateş Açtı Biri Kaydetti

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İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi’nde, 13 Mayıs 2025 günü sabah saat 05.30 sıralarında Cevdetpaşa Caddesi’nde bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, maskeli bir şüphelinin iş yerine art arda ateş açtığı, diğer bir şüphelinin ise bu anları cep telefonuyla kaydettiği görüldü. Saldırıda restorana dört kurşun isabet ederken, olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, restoran sahibiyle yaptığı görüşmede, işletme sahibinin kimseyle husumetinin olmadığını ve herhangi bir tehdit almadığını belirttiğini öğrendi. Ancak, Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın haraç amaçlı gerçekleştiğini değerlendirerek kapsamlı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve Küçükçekmece’de iki, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.M. (17), olayı cep telefonuyla kaydeden Ö.C. (17) ve saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen S.M.İ. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.C.’nin dört suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.M. ve Ö.C., Çocuk Şube Müdürlüğü’nden, S.M.İ. ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edildi. Mahkeme, silah kullanan A.M.’yi tutuklayarak cezaevine gönderirken, Ö.C. ve S.M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri benzer suçların önlenmesi için bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: DHA