Türkiye'de Milyonlarca Kişinin Alışveriş Yaptığı Dev e-Ticaret Markasından Skandal: Kişisel Veriler Yurt Dışına Aktarılmış
Türkiye’de de faaliyet gösteren Çinli e-ticaret devi Temu’ya, Güney Kore’de kişisel veri ihlali nedeniyle yaklaşık 37,7 milyon TL ceza kesildi. Temu'nun kullanıcı bilgilerini izinsiz şekilde yurt dışındaki şirketlerle paylaştığı ve üyelik iptali sürecini zorlaştırdığı ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Dünyada büyük ilgi gören ve Türkiye dahil birçok ülkede faaliyet gösteren Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Güney Kore’de kişisel verilerin ihlali nedeniyle büyük bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), Temu’ya Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle 1,36 milyar won (yaklaşık 37,7 milyon TL) para cezası kesti. Temu'nun kullanıcı bilgilerini izinsiz şekilde yurt dışındaki şirketlerle paylaştığı ve üyelik iptali sürecini zorlaştırdığı ortaya çıktı.
TEMU'YA VERİ İHLALİ CEZASI
PIPC tarafından yapılan açıklamada, Temu’nun kullanıcı verilerini Çin, Singapur, Japonya gibi ülkelerde bulunan birçok farklı şirket aracılığıyla işlediği ancak bu durumun kullanıcılarına açıkça bildirilmediği ifade edildi. Ayrıca, platformun kişisel verileri emanet ettiği şirketlere yönelik herhangi bir denetim, eğitim veya yönetim desteği sağlamadığı da belirtildi.
Platformun 2023 yılı sonunda günlük ortalama 2,9 milyon Güney Koreli kullanıcıya ulaştığı, ancak yerel bir temsilcilik açmadığı ve üyelik iptal işlemlerini zorlaştırdığı için eleştirildiği kaydedildi.
TEMU APAR TOPAR YENİ ÖNLEMLER ALDI
Cezaya rağmen Temu’nun, söz konusu ihlallerin ardından bazı önlemler aldığı belirtildi. Platformun veri işleme politikalarını gözden geçirdiği, yerel temsilciler belirlemeye başladığı ve üyelik iptali gibi süreçlerde kullanıcı lehine bazı iyileştirmeler yaptığı aktarıldı.
ALİEXPRESS DE AYNI SORUŞTURMADAN CEZA ALMIŞTI
PIPC, 2023 Nisan ayında Temu ve AliExpress dahil olmak üzere Güney Kore'de hızla büyüyen Çinli e-ticaret platformları hakkında kişisel veri kullanımıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Aynı soruşturma kapsamında AliExpress’e de 1,97 milyar won (yaklaşık 54,5 milyon TL) ceza kesilmişti. Temu’ya ilişkin karar ise yeterli veri bulunamaması nedeniyle ertelenmişti.
Ancak şimdi, toplanan bulgular doğrultusunda Temu da ciddi bir yaptırımla karşılaştı. Türkiye’de de aktif olarak hizmet veren bu platform hakkında alınan karar, kullanıcıların kişisel verilerini paylaşırken dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.