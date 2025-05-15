Türkiye'de Milyonlarca Kişinin Alışveriş Yaptığı Dev e-Ticaret Markasından Skandal: Kişisel Veriler Yurt Dışına Aktarılmış

TEMU'YA VERİ İHLALİ CEZASI

PIPC tarafından yapılan açıklamada, Temu’nun kullanıcı verilerini Çin, Singapur, Japonya gibi ülkelerde bulunan birçok farklı şirket aracılığıyla işlediği ancak bu durumun kullanıcılarına açıkça bildirilmediği ifade edildi. Ayrıca, platformun kişisel verileri emanet ettiği şirketlere yönelik herhangi bir denetim, eğitim veya yönetim desteği sağlamadığı da belirtildi.

Platformun 2023 yılı sonunda günlük ortalama 2,9 milyon Güney Koreli kullanıcıya ulaştığı, ancak yerel bir temsilcilik açmadığı ve üyelik iptal işlemlerini zorlaştırdığı için eleştirildiği kaydedildi.