En Çok Yüklenen Tehlikeli Uygulamalar Açıklandı! Bu 8 Uygulamayı Silmeyen Bütün Verilerini Resmen Ele Veriyor

Siber güvenlik uzmanları, milyonlarca Android kullanıcısını hedef alan yeni bir dijital tehdit hakkında uyardı. “Vapor” adı verilen zararlı yazılım, popüler mobil uygulamalar üzerinden cihazlara sızarak kullanıcıların güvenliğini ve kişisel verilerini riske atıyor. Uzmanlar, kullanıcıları veri hırsızlığı ve kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

En Çok Yüklenen Tehlikeli Uygulamalar Açıklandı! Bu 8 Uygulamayı Silmeyen Bütün Verilerini Resmen Ele Veriyor

IAS Tehdit Laboratuvarı tarafından ilk kez geçen yıl tespit edilen Vapor, kısa sürede geniş bir etki alanı oluşturdu. Şu ana kadar 60 milyon kullanıcıyı etkileyebileceği tahmin edilen yazılım, kullanıcıları farkında olmadan tam ekran video reklamlarıyla spam yapıyor. Ancak en büyük tehlike bununla sınırlı değil; Vapor, kullanıcıların kredi kartı ve kimlik bilgilerini çalmak amacıyla kimlik avı saldırılarını da destekliyor. Bitdefender’ın yayımladığı rapor, zararlı yazılımın tehlikelerini daha da gün yüzüne çıkarıyor.

En Çok Yüklenen Tehlikeli Uygulamalar Açıklandı! Bu 8 Uygulamayı Silmeyen Bütün Verilerini Resmen Ele Veriyor - Resim : 1

POPÜLER UYGULAMALAR ÜZERİNDEN RİSK ARTIYOR

Vapor zararlısı, masum görünen mobil uygulamalar aracılığıyla yayılıyor. QR kodu okuyuculardan fitness takipçilerine, pil tasarrufu uygulamalarından su içme hatırlatıcılarına kadar çok farklı kategorilerde, toplamda 300’den fazla şüpheli uygulama tespit edildi. Google Play Store’da uzun süre aktif kalan bazı bu uygulamalar, kullanıcıların cihazlarına sızarak ciddi güvenlik tehditleri oluşturuyor.

En Çok Yüklenen Tehlikeli Uygulamalar Açıklandı! Bu 8 Uygulamayı Silmeyen Bütün Verilerini Resmen Ele Veriyor - Resim : 2

EN ÇOK İNDİRİLEN TEHLİKELİ UYGULAMALAR AÇIKLANDI

Bitdefender’ın yaptığı analiz, Vapor zararlısıyla bağlantılı olan en riskli uygulamaları ortaya koydu. İşte bu uygulamalar:

AquaTracker – 1 milyon indirme

ClickSave İndirici – 1 milyon indirme

Scan Hawk – 1 milyon indirme

Su Zamanı Takipçisi – 1 milyon indirme

Daha Fazlası Olun – 1 milyon indirme

BeatWatch – 500.000 indirme

TranslateScan – 100.000 indirme

El Cihazı Bulucu – 50.000 indirme

Google, bu uygulamaların güvenlik açıkları raporlandıktan sonra mağazasından kaldırıldığını bildirdi. Ancak uzmanlar, hala bu uygulamalardan birine sahip olan kullanıcıların hemen silmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

En Çok Yüklenen Tehlikeli Uygulamalar Açıklandı! Bu 8 Uygulamayı Silmeyen Bütün Verilerini Resmen Ele Veriyor - Resim : 3

CİHAZINIZI NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, yeni bir uygulama yüklemeden önce kullanıcı yorumlarının ve geliştirici bilgileri gibi detayların dikkatle incelenmesini öneriyor. Tanımadığınız veya güven vermeyen geliştiriciler tarafından sunulan uygulamalardan kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, cihazınıza yeni bir uygulama yükledikten sonra ani reklam artışı, yavaşlama ya da bilinmeyen bildirimler gibi belirtileri gözlemlemek önemli. Bu tür değişiklikler, zararlı yazılımların varlığının ilk işaretleri olabilir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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