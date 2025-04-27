Elinde 20'lik Dişleri Olanlar Yaşadı! Servet Değerinde

Geçmişte insanın güçlü çiğneme mekanizmasına katkı sağlayan yirmilik dişler, modern beslenme alışkanlıkları nedeniyle işlevini yitirmiş ve büyük oranda gereksiz kabul edilmişti. Ancak günümüzde bu dişlerin, tıbbi açıdan değerli birer hücre kaynağı olduğu anlaşılmış durumda.

KÖK HÜCRE BİYOBANKALARI HİZMETTE

Bazı diş klinikleri ve özel biyobanka şirketleri, çekilen yirmilik dişlerden kök hücre izole ederek uzun süreli saklama hizmeti sunmaya başladı. ABD ve Avrupa’da zekâ dişlerinin yüzde 80’inden fazlası önleyici amaçla çekilirken, artık bu dişler atık olarak değil; geleceğin rejeneratif tedavileri için yüksek potansiyel taşıyan bir “hazine” olarak değerlendiriliyor.

GELECEĞİN TEDAVİSİ YİRMİLİK DİŞLERDE

Uzmanlar, “Yaşam kaynağı olarak kabul edilen diş pulpasındaki kök hücrelerin saklanması, ileride kişinin kendi dokularını onarması veya yeni dokular üretmesi için kritik bir kaynak sunuyor” diyor. Bu hizmet, ileride ihtiyaca göre uygulanacak hücresel tedavilerde büyük kolaylık sağlayacak. Yirmilik dişlerin doğru koşullarda korunması, tıpta devrim yaratabilecek gelişmelerin temelini oluşturuyor.

Kaynak: Haber Merkezi