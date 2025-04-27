Binlerce Kişinin Emekliliği İptal Edilecek! Bakanlık Harekete Geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, 9 bin kişinin sahte boşanma yoluyla yetim aylığı aldığının tespit edildiğini bildirdi. Yapılan incelemeler sonucu, 7 bin 400 kişi hakkında işlem başlatılarak ev adreslerine gerekli tebligatların gönderildiği belirtildi. Bu kişilere ödenen tutarların faiziyle geri alınması için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da açıklandı.

Binlerce Kişinin Emekliliği İptal Edilecek! Bakanlık Harekete Geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde kurulan yeni denetim ekipleriyle milyonlarca emeklinin işlemlerini geriye dönük olarak incelemeye devam ediyor. Yapılan denetimlerde en fazla karşılaşılan usulsüzlükler arasında sahte sigortalılık ve sahte boşanma uygulamaları öne çıkıyor. Daha önce yaklaşık 100 bin sahte emeklilik vakası için işlem başlatan yetkililer, şimdi de mevzuata aykırı şekilde yetim aylığı alan kişileri takibe aldı.

Binlerce Kişinin Emekliliği İptal Edilecek! Bakanlık Harekete Geçti - Resim : 1

9 BİN SAHTE BOŞANMA ORTAYA ÇIKARILDI

Bakan Işıkhan, canlı yayındaki açıklamalarında, yalnızca hileli boşanmalarla ilgili yürütülen çalışmalarda 9 bin kişinin sahte boşanma yoluyla yetim aylığı aldığı bilgisini paylaştı. 7 bin 400 kişi için gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını vurgulayan Işıkhan, bu kişilere yapılan ödemelerin faiziyle birlikte geri alınacağını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

EYT DÜZENLEMESİNİN MALİYETİ AÇIKLANDI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin de bilgi veren Işıkhan, bugüne kadar 3 milyon 123 bin vatandaşın emekli olduğunu açıkladı. Düzenlemenin ilk yıl maliyetinin 724 milyar lira olduğunu belirten Bakan Işıkhan, önümüzdeki 5 yıl içinde toplam maliyetin 3,4 trilyon lirayı bulacağını ifade etti. Ayrıca, bu düzenlemenin ekonomik yükünün yanı sıra insan gücü kaybı açısından da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Binlerce Kişinin Emekliliği İptal Edilecek! Bakanlık Harekete Geçti - Resim : 2

1 MAYIS PROGRAMI HAZIRLANDI

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında hafta boyunca sahada olacağını da duyurdu. Öngörülen etkinlik ve ziyaret programlarının detaylarının kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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