Bu Otomobiller Tüm Dünyaya Satılıyor! Adlarını Türk Kültüründen Alıyor: Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

Her yıl yüzlerce yeni model üreten otomobil firmaları, doğru ismi bulmak için çeşitli kültürlere yöneliyor. Dünya genelinde milyonlarca Türkçe konuşan insanın varlığı, Türkçe'nin ve Türk kültürünün otomobillere isim verme konusunda anlamlı bir kaynak olmasını sağlıyor. İşte isimlerini Türk kültüründen alan ve her biri kendine özgü hikayesiyle dikkat çeken ünlü otomobiller:

PORSCHE TAYCAN: GENÇLİK VE ENERJİNİN SİMGESİ



Elektrikli otomobil devriminde önemli bir yer edinmeyi amaçlayan Porsche, geliştirdiği ilk elektrikli modeline Taycan adını verdi. "Tay" (at yavrusu) ve "can" (ruh, hayat) kelimelerinin birleşiminden oluşan bu isim, aracın dinamizmini ve enerjisini simgeliyor. 3.2 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabilen Taycan, 260 km/s maksimum hız ve 380 km’nin üzerinde menzil sunuyor. Porsche'nin kendisinin ismi de Türk kültürüne dayandığı iddia ediliyor. “Porsche” soyadının, Boris ismi üzerinden, Kıpçak Türkçesindeki "börü" (kurt) kelimesine dayandığı öne sürülüyor.

HYUNDAI ASLAN: TÜRKİYE'YE SAYGI



Hyundai, Grandeur modelinin adını bazı pazarlarda "Aslan" olarak değiştirerek Türkiye'ye özel bir jest yaptı. Türkiye'deki üretim tesisi ve uzun yıllardır süren Türkiye-Güney Kore dostluğu göz önüne alındığında, bu isim seçimi anlam kazandı.

NISSAN QASQHAI: GÖÇEBELİĞİNİ SİMGELİYOR



Nissan'ın popüler SUV modeli Qasqhai, adını Güneydoğu İran'da yaşayan Kaşkay Türklerinden alıyor. Kaşkaylar, her yıl 1000 kilometrelik zorlu göç yolculuklarıyla tanınan bir topluluk olarak biliniyor. Nissan, bu göçebe yaşam tarzını ve özgürlüğü SUV modeline isim olarak taşıyor, aracın dayanıklılığını ve özgürlüğünü simgeliyor.

VOLKSWAGEN BORA: TÜRKÇE’NİN DOĞAL BİR YANSIMASI



Volkswagen'in kompakt sedan modeli Bora da ilginç bir örnek oluşturuyor. İsmini doğrudan Türkçeden almıyor, ancak "bora" kelimesi Türkçede ani yağmur veya kar fırtınasını tanımlamak için kullanılıyor. Marka, rüzgar isimlerinden ilham alarak Polo, Golf ve Bora gibi isimleri tercih etmiş. İddialara göre Bora ismini bir Türk çalışan önermiş olsa da bu durumu kanıtlayan resmi bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haber Merkezi