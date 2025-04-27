Yatırımcısı Yan Gelip Yattığı Yerden Köşeyi Döndü! Bu Yatırımlar Kazanç Üstüne Kazanç Sağladı

Yatırımcısına bu hafta en yüksek kazancı sağlayan fon, yüzde 39,66'lık getirisiyle Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fonu oldu.

Öte yandan emeklilik fonları arasında en çok kazandıran ise Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Bu fon, haftalık yüzde 5,76'lık yükselişiyle dikkatleri üzerine çekti.