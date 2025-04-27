Yatırımcısı Yan Gelip Yattığı Yerden Köşeyi Döndü! Bu Yatırımlar Kazanç Üstüne Kazanç Sağladı
Bu hafta yatırım dünyasında en yüksek kazanç sağlayan fonlar belli oldu. Listenin zirvesinde Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fonu yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcısına bu hafta en yüksek kazancı sağlayan fon, yüzde 39,66'lık getirisiyle Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fonu oldu.
Öte yandan emeklilik fonları arasında en çok kazandıran ise Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Bu fon, haftalık yüzde 5,76'lık yükselişiyle dikkatleri üzerine çekti.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en çok kazandıranları şöyle listelendi:
Yatırımcıların dikkatle takip ettiği fon performanslarında son dönemin öne çıkan isimleri netleşti. Getiri oranları ve fon fiyatlarıyla dikkat çeken listede en yüksek kazancı sağlayan fonlar şöyle sıralandı:
Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon: Fon fiyatı 7,363932, getiri oranı %39,66
Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Fon fiyatı 1,593844, getiri oranı %24,12
Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Fon fiyatı 1,226567, getiri oranı %21,67
Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Fon fiyatı 1,485092, getiri oranı %20,95
Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Fon fiyatı 7,595917, getiri oranı %20,60
Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Fon fiyatı 2,364995, getiri oranı %18,76
Hedef Portföy Güney Serbest Fon: Fon fiyatı 2,318973, getiri oranı %18,22
Deniz Portföy Anatolia Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Fon fiyatı 3,282583, getiri oranı %16,71
Pardus Portföy İkinci Serbest Fon: Fon fiyatı 1,598408, getiri oranı %16,36
Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon): Fon fiyatı 1,172919, getiri oranı %15,76
EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR LİSTESİ
Emeklilik yatırım fonları arasında son dönemde en yüksek getiriyi sağlayanlar belli oldu. Fon fiyatları ve getiri oranlarına göre sıralanan listede dikkat çeken fonlar şunlar oldu:
AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu: Fon fiyatı 0,256029, getiri oranı %5,76
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu: Fon fiyatı 0,048662, getiri oranı %3,71
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu: Fon fiyatı 0,974027, getiri oranı %3,34
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu: Fon fiyatı 1,284239, getiri oranı %3,20
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Koç İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu: Fon fiyatı 0,418145, getiri oranı %3,13
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu: Fon fiyatı 0,07882, getiri oranı %3,09
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Üçüncü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu: Fon fiyatı 0,21625, getiri oranı %2,57
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu: Fon fiyatı 0,033096, getiri oranı %2,56
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu: Fon fiyatı 0,20418, getiri oranı %2,49
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu: Fon fiyatı 0,166652, getiri oranı %2,48