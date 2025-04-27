İslam Memiş: Altın Tozu Dumana Katacak, Kemerlerinizi Bağlayın! Harekete Geçiyoruz

200 LİRALIK DÜŞÜŞ HAREKETE GEÇİRDİ

Beklenen düzeltme ise sonunda gerçekleşti. Son birkaç gün içerisinde altın fiyatlarında 200 liralık bir değer kaybı yaşandı. Sarı metaldeki bu kaybın ardından, piyasanın nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, YouTube kanalında gram altın ve ons altınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.