İslam Memiş: Altın Tozu Dumana Katacak, Kemerlerinizi Bağlayın! Harekete Geçiyoruz
Son haftalarda üst üste rekor kırarak yatırımcıların ilgisini üzerine çeken altında, beklenen düşüş dalgası başladı. Fiyatlardaki bu ani gerilemenin ardından gözler, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’e çevrildi. Memiş, yaptığı açıklamada altın fiyatlarında düşüşün süreceğine işaret ederek, "Yavaş yavaş hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasasında bir süredir yaşanan sert yükselişler, yatırımcıları tedirgin etmişti. Özellikle gram altın 4 bin 350 TL seviyelerine kadar tırmanırken, ons altın Nisan ayında 3 bin 500 dolar gibi tarihi bir zirveyi gördü. Uzmanlar, yükselişin ardından düzeltme hareketinin kaçınılmaz olduğunu sık sık dile getiriyordu.
200 LİRALIK DÜŞÜŞ HAREKETE GEÇİRDİ
Beklenen düzeltme ise sonunda gerçekleşti. Son birkaç gün içerisinde altın fiyatlarında 200 liralık bir değer kaybı yaşandı. Sarı metaldeki bu kaybın ardından, piyasanın nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, YouTube kanalında gram altın ve ons altınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
MEMİŞ, "BALON PATLADI" DEDİ
Dün katıldığı bir canlı yayında, "Balon patladı" ifadelerini kullanan Memiş, düşüş trendinin devam edeceğini belirtti. Şu anda ons altının 3 bin 318 dolar seviyesinde olduğunu aktaran Memiş, "Ons altın 3 bin doların altına inmeye başladığında, 'Evet düşüş başladı, alım için yavaş yavaş harekete geçiyoruz' diyeceğim. Ama bugüne kadar malum biliyorsunuz; demedim, demeyeceğim de" şeklinde konuştu.