OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025? Okullar Bu Yıl Erken mi Kapanacak, Yaz Tatili Kurban Bayramı ile Birleşecek mi? MEB Son Dakika Açıkladı

Haziran ayı yaklaşırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler yaz tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Özellikle Kurban Bayramı tatilinin yaz tatiliyle birleşip birleşmeyeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, okullar bu yıl erken mi kapanacak? Okullar ne zaman kapanıyor 2025? Yaz tatili Kurban Bayramı tatili ile birleşecek mi? İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in net açıklamaları ve MEB’in resmi takvimine göre 2025 yaz tatili başlangıç tarihi...

YAZ TATİLİ KURBAN BAYRAMI TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan “okullar 6 Haziran’da kapanıyor”, “yaz tatili Kurban Bayramı’yla birleşiyor” iddiaları üzerine gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu iddialara net bir yanıt verdi. TRT Haber’e konuk olan Bakan Tekin, tatilin erkene alınmasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti.

BAKAN TEKİN: “TATİL TAKVİME GÖRE UYGULANACAK”

Canlı yayında konuşan Bakan Tekin, "Takvime göre planlama yapılmıştır. Okullarımız açık olacak. Yaz tatili ile Kurban Bayramı arasında iki haftalık bir fark var. Bu nedenle tatilin erkene alınması söz konusu değil" dedi.

MEB'DEN RESMİ AÇIKLAMA: "HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda da erken tatil iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Yaz tatilinin Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekileceği yönündeki haberler asılsızdır. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, daha önce açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecektir" ifadelerine yer verildi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 Eğitim Öğretim Takvimi'ne göre okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Yaz tatili bu tarihten itibaren başlayacak.

YAZ TATİLİ 6 HAZİRAN'DA MI BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Okulların kapanış tarihi ile bayram tarihi arasında yaklaşık iki haftalık bir süre bulunuyor. Dolayısıyla yaz tatilinin bayramla birleşmesi gibi bir planlama yapılmadı.

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler yaklaşık 2.5 aylık bir yaz tatiline çıkmış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi