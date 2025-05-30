İğrençliğin Adresi Yine Adana... Tam 2.5 Ton At ve Eşek Eti Ele Geçirildi

Adana'da yine bir skandal ortaya çıktı. Tam 2 buçuk ton at ve eşek eti ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, 4 at da sağ olarak bulundu.

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İğrençliğin Adresi Yine Adana... Tam 2.5 Ton At ve Eşek Eti Ele Geçirildi

Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri olan gıda güvenliğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmaları sürerken kebabın başkenti Adana’da yine skandal bir ortaya çıktı. Kebabın başkenti olarak bilinen Adana’da 2 buçuk ton at ve eşek eti ele geçirildi.

İğrençliğin Adresi Yine Adana... Tam 2.5 Ton At ve Eşek Eti Ele Geçirildi - Resim : 1

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Adem T. (48) ve oğlu Yusuf Can T.’nin ikametlerinin altında at kesimi yapıldığını belirledi. Etleri piyasaya sürdüğü ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için polis, adrese şok baskın düzenledi. Yapılan aramada kesimi yapılmış ve başlarından ayrılmış yaklaşık 2 ton 500 kilogram ağırlığında at eti ele geçirildi. Etlerin sahibi olduğunu beyan eden Yusuf Can T. ile kesime katıldığı belirlenen Anıl Ahmet A. (20) ve kardeşi Ramazan A. (17) gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Vedat K. (19) ile Adem T.’nin (17) yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Ev sahibi baba Adem T.’nin ise olay anında adreste bulunmadığı öğrenildi.

4 AT SAĞ OLARAK BULUNDU

İkametin bahçesinde ise 2’si tay 4 at bulundu. Atlar, ilgili kurumların ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülmek üzere teslim alındığı öğrenildi. İl Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin ardından, etler imha edilmek üzere zabıtaya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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