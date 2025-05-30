Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Ait Kültürel Yapılara Fahiş Zam! 'Siyasi Operasyon' Olarak Niteledi

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait kültürel yapılara yönelik fahiş kira talepleri ve başlattığı icra takipleri tepki çekerken, bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar’dan geldi. Atalar bu uygulamaları ‘hukuk görünümlü siyasi kuşatma’ olarak nitelendirdi.

Kültür mirasın taşıyıcı olan kamusal yapıların siyasi hırsların aracı haline getirilemeyeceğini belirten Atalar, “Bugün Bursa’da yaşananlar tam da budur. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, AKP döneminde ya sembolik bedellerle ya da hiç kira alınmadan tahsis edilen kültürel mekânlar üzerinden, şimdi CHP’li belediyelere karşı siyasi operasyon yürütmektedir. Bu uygulamalar, belediyeler eliyle halka sunulan kamusal hizmetleri işlevsiz hale getirmek amacıyla bilinçli olarak devreye sokulmuş bir cezalandırma siyaseti ve kurumsal baskı mekanizmasıdır” dedi.

Atalar, icra takibi başlatılan üç yapı ile ilgili şu bilgileri verdi:

“- Ressam Şefik Bursalı Sergi Salonu: 2023’te 36.329 TL olan kira, 2025 için %436 zamla 300.000 TL’ye çıkarılmıştır. Burası ticari işletme değil, halkın kültürel buluşma noktasıdır.

- Sıcaksu Dağıtım Merkezi: 2023’te 8.312 TL olan kira, %369 artışla 60.000 TL’ye yükseltilmiştir. Doğrudan belediye tarafından işletilmektedir.

- Alipaşa Kütüphanesi: Kamuya açık bilgi merkezi olan mekânın 2023’teki kirası 9.552 TL iken, 2025’te %74 artışla 25.627 TL’ye çıkarılmıştır.”

TARİHİ BELEDİYE BİNASINA DEV ZAM

Aynı taşınmazların geçmişte sembolik ücretlerle tahsis edildiğini ancak belediyeyi CHP’nin almasının ardından gelince ya “devlet malı” ilan edilip belediyeden alındı ya da ekonomik baskıya başvurulduğunu kaydetti.

Atalar, tarihi belediye binasına gelen zamma ilişkin ise şunları anlattı:

1880’lerde inşa edilen ve 1928’de belediye adına tapuya tescil edilen bina, 2013’te hiçbir görüş alınmaksızın Vakıflar adına tescil edilmiştir. Belediyemiz, kendi mülkünde bulunmak için yılda 237 bin TL kira ödemeye zorlanmaktadır. Bu bina bir vakıf kültür varlığı değil, kamu yapısıdır.

Ayrıca, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün CHP’li belediyelere uyguladığı bu baskıcı politika, kurumun kendi bağlı kuruluşlarındaki yolsuzluk iddialarıyla da çelişmektedir.



