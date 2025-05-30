Sosyal Medya Tuzağı! Kadınları Silahla Darbedip Gasbetti

Bayrampaşa’da iki kadını sosyal medya üzerinden kandırarak evlerine giden saldırgan, silah kabzasıyla darp edip cep telefonu ve cüzdanlarını gasbetti. Polis, Azerbaycan uyruklu şüpheliyi kısa sürede silahıyla birlikte yakalayarak tutukladı.

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Bayrampaşa’da meydana gelen iki ayrı gasp olayında, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınların evine giden bir kişi, silah kabzasıyla kadınları darp ederek cep telefonu ve cüzdanlarını gasbetti.

İKİ KADINA AYNI TUZAK

İlk olay, 4 Mayıs Pazar günü saat 16.10 sıralarında Yıldırım Mahallesi’nde yaşandı. Kadının evine giden şüpheli, aniden saldırarak kadını silahın kabzasıyla yaraladıktan sonra değerli eşyaları alarak kaçtı. İkinci olay ise bir hafta sonra, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.30 sıralarında yaşandı. Aynı yöntemle bir başka kadını daha tuzağına düşüren şüpheli, bu kez de yine darbederek kadının cep telefonu ve cüzdanını çaldı. Her iki olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SALDIRIP KAÇTI

Görüntülerde, şüphelinin kadınlara saldırdıktan sonra hızla kaçtığı anlar yer aldı. Yapılan detaylı analiz sonucunda şüphelinin Azerbaycan uyruklu M.G. (27) olduğu tespit edildi. 17 Mayıs’ta Atışalanı Caddesi’nde düzenlenen operasyonda, şüpheli silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Gözaltı Gasp
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