İETT Otobüsünde Korku Dolu Anlar… Kız Öğrencilere Kabusu Yaşattı! Polisi Duydu Kendinden Geçti
İstanbul Kartal’da İETT otobüsünde iki öğrenciye fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli hem şoföre hem de yolculara zor anlar yaşattı. Araçtan indirilmeyince sinir krizi geçiren şüpheli ‘Kime iftira atıyorsunuz, açın kapıyı’ diyerek bağırdı, ardından kendini tokatlamaya başladı. Korku dolu o anlar kameralara yansıdı.
Kartal Soğanlık Yeni Mahalle’de Mumcu-Yakacık seferini yapan İETT otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Bir şüphelinin 17 yaşındaki B.E. ile E.E.’ye fiziksel tacizde bulunduğu iddiası sonrasında ortalık karıştı.
KORKUNÇ TACİZ İDDİASI
2 öğrenci otobüste çığlık atarak taciz edildiklerini söyleyerek polisi aradı. Sesleri duyan şoför otobüs kapılarını kilitleyerek şüphelinin araçtan inmesine engel oldu.
SALDIRDI, KÜFÜR YAĞDIRDI
Kapı açılmayınca şoförle tartışan şüpheli kendini tokatlayarak bağırmaya başladı. Şoföre saldıran şüpheli, otobüsün kapısı açılmayınca küfür etmeye başladı.
3 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Aile içi şiddet' suçlarından 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ
Bir su deposunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 47 yaşındaki şüpheli Doğuş Ş. adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA