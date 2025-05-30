CHP'li Bulut'tan TRT Eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Burhanettin Bulut, Antalya'da TRT'ye yönelik sert ifadeler kullandı. Bulut "Tıpkı TÜİK gibi, TRT de artık talimatla yönetilen bir kurum haline gelmiştir" dedi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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CHP'li Bulut'tan TRT Eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Burhanettin Bulut, Antalya’da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İktidara eleştirilerde bulunan Bulut, AKP, 22 yıl boyunca “halk” söylemini diline pelesenk etti. Halkın iradesine saygıyı dilinden düşürmedi. Ama ne zaman halk iradesi Cumhuriyet Halk Partisi’nden yana tecelli etti, işte o zaman o halkın sesi susturulmaya çalışıldı” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kutuplaştırmayı derinleştirmek yerine sağduyuyu tercih ettiğinin altını çizen Bulut, bu yaklaşımın AKP için ‘rahatsız edici’ olduğunu söyleyerek, “Çünkü bizim başarımız, ülkeye huzur getirme irademiz onların işine gelmiyordu ve bir anda tüm tuşlara bastılar: Ekonomi tuşuna bastılar. Yargı tuşuna bastılar. Medya tuşuna bastılar. Gerçekleri yazanlar cezalandırıldı. İftiracılar korunmaya başlandı” dedi.

Konuşmasında TRT’ye de eleştirilerde bulunan Bulut, "TRT; yani halkın televizyonu, anayasal bir kurum, kamu hizmeti vermekle yükümlü. Her vatandaşa eşit davranmak zorunda. Ama bugün geldiğimiz noktada TRT, halkın sesi değil, sarayın talimatıyla yayın yapan bir propaganda aracına dönüşmüş durumda. Tıpkı TÜİK gibi, TRT de artık talimatla yönetilen bir kurum haline gelmiştir.

Peki ne yapmalı? Yapılması gereken bellidir. Halkın sesini yükseltmesi gerekir. Nasıl ki Antalya’da, Düzce’de vatandaşlar kendi hakları için meydanlara çıkıyorsa, aynı şekilde bu baskıcı düzene karşı her yerde sesimizi duyurmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

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TRT Burhanettin Bulut
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