Yunanistan'a Gönderilen Susamda Ölümcül Bakteri!

Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen susamda Salmonella bakterisi tespit edildi. Ürünler için anında harekete geçildi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Yunanistan'a Gönderilen Susamda Ölümcül Bakteri!

Yunanistan’ın Türkiye’den aldığı susamlarda ölümcül bakteri tespit edildi. Susamlar için harekete geçildi.

Gıda güvenliği dünyanın en önemli problemleri arasında yer alırken, ülkeler bu konuda pek çok önlem alıyor. Avrupa Komisyonu da Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) aracılığı ile kamuoyunu sık sık bilgilendiriyor. Bu sistemde zaman zaman Türkiye’den gönderilen ürünler de kendine yer bulunuyor.

Yunanistan'a Gönderilen Susamda Ölümcül Bakteri! - Resim : 1

Son olarak Yunanistan’ın yaptığı bildirimde, Türkiye’den alınan susamlarda Salmonella bakterisi tespit edildiği bildirildi. Ölümcül olduğu bilinen bakterinin susamlarda tespit edilmesinin ardından alarm durumuna geçilirken, susamlardaki durumun tehlikeli olduğu kaydedildi.

Sınır kontrollerinde ortaya çıkan durum için hemen harekete geçilirken, ürünler için ‘ısıl işlem’ uygulanmasına karar verildi.

Etiketler
Yunanistan Türkiye
Yıldırımı Çeken 5 Ağaç Türüne Dikkat! Bu Ağaçları Evinizin Yakınına Dikmeyin Yıldırımı Çeken 5 Ağaç Türüne Dikkat! Bu Ağaçları Evinizin Yakınına Dikmeyin
Sosyal Medyada Gündem Olan Anlar: Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elini Öptü Cumhurbaşkanı'nın Elini Öptü, Gündem Oldu
Yan Daireden Gelen Sürpriz Sosyal Medyayı Salladı! Komedi Gerçeğe Karıştı Yan Daireden Gelen Sürpriz Sosyal Medyayı Salladı! Komedi Gerçeğe Karıştı
Almanya'dan 'Nüfus' Kampanyası İçin Ücretsiz Konaklama Fırsatı! Hem de İki Hafta… Hiçbir Şartı Yok Almanya'dan 'Nüfus' Kampanyası İçin Ücretsiz Konaklama Fırsatı! Hem de İki Hafta… Hiçbir Şartı Yok
Gazeteci Yıldız Tar Tahliye Edildi Gazeteci Yıldız Tar Tahliye Edildi
Çayın Bu Faydasını Kimse Bilmiyordu! Resmen Şifaya Adını Veriyor Çayın Bu Faydasını Kimse Bilmiyordu! Resmen Şifaya Adını Veriyor
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi
Birden Fazla Evi Olanlar Dikkat! Bakanlık Gerçek Değeri Gizlenen Tapular İçin Harekete Geçti Birden Fazla Evi Olanlar Dikkat! Bakanlık Gerçek Değeri Gizlenen Tapular İçin Harekete Geçti
Elektrik Sayaçlarında Yeni Uygulama 5 İlde Devreye Girdi Elektrik Sayaçlarında Yeni Uygulama 5 İlde Devreye Girdi
Hasat Mesaisi Başladı: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Altın Değerinde Satılıyorlar Hasat Mesaisi Başladı: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Altın Değerinde Satılıyorlar
3.5 Milyon Liranın 1 Aylık Getirisi Evi Arabayı Sattırdı 3.5 Milyon Liranın 1 Aylık Getirisi Evi Arabayı Sattırdı