Yunanistan'a Gönderilen Susamda Ölümcül Bakteri!

Yunanistan’ın Türkiye’den aldığı susamlarda ölümcül bakteri tespit edildi. Susamlar için harekete geçildi.

Gıda güvenliği dünyanın en önemli problemleri arasında yer alırken, ülkeler bu konuda pek çok önlem alıyor. Avrupa Komisyonu da Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) aracılığı ile kamuoyunu sık sık bilgilendiriyor. Bu sistemde zaman zaman Türkiye’den gönderilen ürünler de kendine yer bulunuyor.

Son olarak Yunanistan’ın yaptığı bildirimde, Türkiye’den alınan susamlarda Salmonella bakterisi tespit edildiği bildirildi. Ölümcül olduğu bilinen bakterinin susamlarda tespit edilmesinin ardından alarm durumuna geçilirken, susamlardaki durumun tehlikeli olduğu kaydedildi.

Sınır kontrollerinde ortaya çıkan durum için hemen harekete geçilirken, ürünler için ‘ısıl işlem’ uygulanmasına karar verildi.