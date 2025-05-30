Yan Daireden Gelen Sürpriz Sosyal Medyayı Salladı! Komedi Gerçeğe Karıştı

Komedyen Rıdvan Kevrek’in başına gelenler, görenleri hayrete düşürdü. Yan dairesinde tadilat yapan usta, komedyenin evinin duvarını yıktı, olay sonrasında usta ve komedyen arasındaki diyalog ise hem güldürdü hem şaşırttı.

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Mersin’de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda tesisat çalışması yapılırken, komedyen Rıdvan Kevrek'in evinin duvarı da yıkıldı. Kevrek'in evindeki odanın duvarında çatlaklar oluştu, bir tuğlası da tamamen yerinden çıktı.

Yan Daireden Gelen Sürpriz Sosyal Medyayı Salladı! Komedi Gerçeğe Karıştı - Resim : 1

'NORMAL BİR ŞEYMİŞ GİBİ KARŞILADI'

Gördüğü manzara karşısında şoke olan Kevrek, o anları cep telefonuyla kayda alarak takipçiyle paylaştı. Takipçilerine olayın kurgu olmadığını anlatan Kevrek şunlar söyledi: Tesisat çalışması vardı yan dairede. Biz de uyarmak için ustanın yanına giderken duvardaki kırığı gördük. Ben de o anı videoya çektim. ‘Usta, sen bizim eve girmişsin’ gibisinden. Usta da normal bir şeymiş gibi karşıladı, ben de o an güldüm.

Yan Daireden Gelen Sürpriz Sosyal Medyayı Salladı! Komedi Gerçeğe Karıştı - Resim : 2

'YİNE KOMEDİ'DEDİLER

Herkesin videoyu komedi videosu sandığını belirten Kevrek ‘Çoğu kişi ‘sen kurgu yapıyorsun, gerçek değil, yine komedi videosu çekiyorsun’ dedi. Bu olaydan sonra ben bir de komedi olmadığını, gerçek olduğunu kanıtlamak için sabaha kadar herkesle mesajlaştım. Genelde gelen tepkilerde ‘yan daire ile burayı bir kiremit mi tutuyor’ diye ifadeler oldu. Bu arada usta kendisi burayı yapacak’ dedi.

Yan Daireden Gelen Sürpriz Sosyal Medyayı Salladı! Komedi Gerçeğe Karıştı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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