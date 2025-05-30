Almanya'dan 'Nüfus' Kampanyası İçin Ücretsiz Konaklama Fırsatı! Hem de İki Hafta… Hiçbir Şartı Yok

Doğum oranın düşük olduğu Almanya’da nüfusu artırmak için harekete geçildi. Almanya'nın doğusundaki Eisenhüttenstadt şehrinde 14 günlük bir deneme süreci başlatıldı.

Bu kentte yaşamın kolaylığı düzenlenecek çeşitli turlarla vatandaşlara tanıtılarak sunulacak.

2 HAFTA BEDAVA KONAKLAMA

Almanya'nın doğusundaki bir şehir yönetimi, yeni ‘nüfus’ politikası çerçevesinde kente gelenlere iki hafta boyunca ücretsiz konaklama imkanı sunacak.

Öte yandan Eisenhüttenstadt kentinde şehir konseyi ayrıca yerel işletmelerin kalfalık, staj ve iş mülakatı imkanları sunacağını da belirtildi.

EİSENHÜTTENSTADT ŞEHRİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Eisenhüttenstadt şehri, 1950'de Doğu Almanya'yı yöneten sosyalist hükümet tarafından Oder Nehri kıyısına kuruldu.

Önceden Sovyet lideri Joseph Stalin'e ithafen Stalinstadt olarak anılan şehir Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Eisenhüttenstadt olarak adlandırıldı.

Büyük bir çelik fabrikasının çevresine inşa edilen şehir, Doğu Almanya'daki en büyük çelik fabrikasına ev sahipliği yapıyor.

Ciddi bir nüfus düşüşü yaşayan Almanya’da şehrin nüfusunun 50 binden 24 bine kadar gerilediği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi