Gazeteci Yıldız Tar Tahliye Edildi
Terör örgütü PKK’ya bağlı olduğu iddia edilen Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında “silahlı örgüt üyeliği” suçundan tutuklanan gazeteci Yıldız Tar tahliye edildi.
Gazeteci Yıldız Tar, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gazeteci Yıldız Tar’ın tahliye edildiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
PKK/KCK silahlı terör örgütüne bağlı olduğu iddia edilen HDK soruşturması kapsamında gazeteciler Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı. Gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlanmıştı.
'SİLAHLI ÖRGÜT ÜYELİĞİ' SUÇLAMASI
İddianamede 2 gazetecinin “silahlı örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılmaları istenmişti. Gazetecilerin basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerini haberleştirmeye ilişkin yaptıkları telefon görüşmeleri, iddianamede delil olarak sunulmuştu.
İddianamede, şu ifadelere yer verilmişti: PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği, örgüt adına ve örgüt lehine eylem ve etkinlikler düzenlediği, örgüt hiyerarşi içerisinde hareket ettiği, PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda eylemlerinin tespit edildiği.
Kaynak: Haber Merkezi