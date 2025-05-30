Sosyal Medyada Gündem Olan Anlar: Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elini Öptü

Yavuz Bingöl, İstanbul'da 4 yeni millet bahçesinin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü. O anlar kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal Medyada Gündem Olan Anlar: Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elini Öptü

Türkücü Yavuz Bingöl, dün İstanbul'da 4 yeni millet bahçesi açılması dolayısıyla düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışı için düzenlediği törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da dahil olmak üzere kulüp başkanları da bulunurken, Yavuz Bingöl'ün dahil olduğu anlar çok konuşuldu.

Sosyal Medyada Gündem Olan Anlar: Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elini Öptü - Resim : 1

O ANLARA YORUM YAĞDI

Bir süredir TRT'deki projeleriyle gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini sık sık tekrarlayan Yavuz Bingöl, törende Erdoğan'ın elini öptü. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı o anlarla ilgili yorumlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a Çifte Tebrik! 'Bu Vicdanlı Tavrını Tarih Kaydetti'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a Çifte Tebrik! 'Bu Vicdanlı Tavrını Tarih Kaydetti'Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Yolsuzluk' Göndermesi: 'En Sevdikleri Yeşil Franklin Yeşili'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Yolsuzluk' Göndermesi: 'En Sevdikleri Yeşil Franklin Yeşili'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Yavuz Bingöl
Rusya-Ukrayna'nın İkinci Barış Masası Yine İstanbul'da! Rus Heyeti Geliyor, Tarih Belli Oldu Rus Heyeti İstanbul'a Geliyor! Tarih Belli Oldu
Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketmenin Sağlığa Etkileri Neler? Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketmenin Sağlığa Etkileri Neler?
Umre ve Hac Dolandırıcılığı! Öyle Bir Sistem Kurmuşlar ki... Şikayetlerde Rekor Artış Umre ve Hac Dolandırıcılığı! Öyle Bir Sistem Kurmuşlar ki...
Taharet Musluğunun Bu Tehlikesini Kimse Bilmiyordu Taharet Musluğunun Bu Tehlikesini Kimse Bilmiyordu
ÇOK OKUNANLAR
Birden Fazla Evi Olanlar Dikkat! Bakanlık Gerçek Değeri Gizlenen Tapular İçin Harekete Geçti Birden Fazla Evi Olanlar Dikkat! Bakanlık Gerçek Değeri Gizlenen Tapular İçin Harekete Geçti
Elektrik Sayaçlarında Yeni Uygulama 5 İlde Devreye Girdi Elektrik Sayaçlarında Yeni Uygulama 5 İlde Devreye Girdi
Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi
Hasat Mesaisi Başladı: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Altın Değerinde Satılıyorlar Hasat Mesaisi Başladı: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Altın Değerinde Satılıyorlar
15 Ükeden Ortak Hamle: Yeni Para Birimi Yolda! 15 Ükeden Ortak Hamle: Yeni Para Birimi Yolda!