Sosyal Medyada Gündem Olan Anlar: Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elini Öptü

Türkücü Yavuz Bingöl, dün İstanbul'da 4 yeni millet bahçesi açılması dolayısıyla düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışı için düzenlediği törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da dahil olmak üzere kulüp başkanları da bulunurken, Yavuz Bingöl'ün dahil olduğu anlar çok konuşuldu.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Bir süredir TRT'deki projeleriyle gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini sık sık tekrarlayan Yavuz Bingöl, törende Erdoğan'ın elini öptü. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı o anlarla ilgili yorumlarını paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi