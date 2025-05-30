Sosyal Medyada Gündem Olan Anlar: Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elini Öptü
Yavuz Bingöl, İstanbul'da 4 yeni millet bahçesinin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü. O anlar kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Türkücü Yavuz Bingöl, dün İstanbul'da 4 yeni millet bahçesi açılması dolayısıyla düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışı için düzenlediği törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da dahil olmak üzere kulüp başkanları da bulunurken, Yavuz Bingöl'ün dahil olduğu anlar çok konuşuldu.
O ANLARA YORUM YAĞDI
Bir süredir TRT'deki projeleriyle gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini sık sık tekrarlayan Yavuz Bingöl, törende Erdoğan'ın elini öptü. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı o anlarla ilgili yorumlarını paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi