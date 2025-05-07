Halkların Demokratik Kongresi Soruşturmasında Tutuklanmışlardı! Gazeteciler Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar’a ‘Örgüt Üyeliği’ Suçlaması

PKK/KCK silahlı terör örgütüne bağlı olduğu iddia edilen HDK soruşturması kapsamında 2 ay önce Gazeteci Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar’ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklanmasına ilişkin davada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ DELİL OLARAK SUNULDU

İddianamede 2 gazetecinin “silahlı örgüt üyeliği” suçundan cezalandırılmaları istendi. Gazetecilerin basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerini haberleştirmeye ilişkin yaptıkları telefon görüşmeleri, iddianamede delil olarak sunuldu.

İDDİANAMEDE NE SÖYLENDİ?

İddianamede, şu ifadelere yer verildi: PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği, örgüt adına ve örgüt lehine eylem ve etkinlikler düzenlediği, örgüt hiyerarşi içerisinde hareket ettiği, PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda eylemlerinin tespit edildiği.

Ercüment Akdeniz hakkında iddianamede 'Taksim Yayalaştırma ve Gezi Parkı projeleri aleyhine eyleme 29/06/2013 günü katıldığı, grupla birlikte bir düzen içerisinde hareket ettiği' ifadesine yer verildi.

Suçlamayla ilgili Akdeniz’in ise 'Bana gösterilen fotoğraflarda işaretlenen şahıs benim. Yine şunu hatırlatmak isterim ki bahsi geçen dönemde emniyet ve yargı organlarında çok sayıda FETÖ/PDY elemanı bulunduğu için bu tespitlerin fotomontaj olma ihtimalinden şüpheleniyorum. Bana gösterdiğiniz ikinci fotoğraf Gezi eylemleri başlamadan önce barışçıl eylem hakkımızı kullanıp sanat çevreleriyle Gezi Parkına gittiğimiz ve basın açıklamasından sonra meydandan dağıldığımız güne aittir' dediği belirtildi.

'KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM'

Akdeniz'in Gezi eylemleri hakkındaki ifadesi iddianamede şöyle yer aldı:

Benim buraya gitme sebebim tamamen parktaki ağaçların sökülmemesi ile alakalıydı. Bana göstermiş olduğumuz son fotoğraf ise emniyet güçlerinin parka müdahale edip parkı boşalttıktan sonra emniyet müdürleri ile şiddetin olmaması ve eylemin barışçıl sona ermesi için kurum temsilcileri ile birlikte yaptığımız müzakerelerdir. O esnada herhangi bir gözaltı işlemi olmamıştır. Bana gösterilen ilk fotoğraftaki kare ise eylemler bittikten, valilik yasağı kalktıktan sonra Taksim Meydanı'na gittiğimiz güne aittir. O gün emniyet güçleri tarafından 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlaması ile gözaltına alındım daha sonraki adli süreçte bu dosyadan beraat ettim. Ben Gezi eylemlerine katılmak için kimseden talimat almadım, katılım amacım demokratik ve barışçıl eylem kullanarak taleplerimi dile getirmekti.

Kaynak: ANKA