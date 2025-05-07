Kadıköy’de Çıkan Yangında Eleştiri Yazarı Süha Oğuzertem Hayatını Kaybetti

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında, eleştiri yazarı ve akademisyen Süha Oğuzertem yaşamını yitirdi. Yangın, saat 19.30 sularında Aktepe Sokak’ta bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

SÜHA OĞUZERTEM YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı ancak evde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki Oğuzertem, yoğun dumandan etkilenerek ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yazar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bina sakinlerinden Banu Atilla, olay anına ilişkin şunları söyledi:

"Arka apartmandaki komşularımızın yangın var demesi ile hepimiz fırladık. Arka tarafa geçtiğimizde komşumuz camdaydı, yanmıştı zaten dumanlar çıkıyordu evden. O sırada tekrar bir duman geldi. Benim tahmin ettiğim o anda can verdi. Ondan sonra hiç hareket ettiğini görmedik. Zaten onun öncesinde de itfaiyeye haber vermiştik. İtfaiye ve ambulans çok hızlı geldi. Bütün komşularımız dışarı çıkarıldı. İtfaiye hem içerden hem dışarıdan müdahale etti. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ardından cenazeyi çıkardılar. Yangın, bizim söylenti olarak duyduğumuz cep telefonu veya şarj aleti gibi bir şeyden çıkmış salonda. Bildiğimiz o, çok resmi bir şey elimizde yok tabii"

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri teknik inceleme yürütüyor. Polis olay yerinde geniş çaplı soruşturma başlattı.

SÜHA OĞUZERTEM KİMDİR?

Indiana Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Süha Oğuzertem, 1998-2007 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde ders verdi. 2008-2015 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı ve burada bir dönem hem yüksek lisans programı hem de Türk Dili Birimi'nin direktörlüğünü yürüttü. Akademik kariyeri boyunca eleştiri ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Kaynak: DHA