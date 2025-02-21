İstanbul'da Ağır Tonajlı Araçlara Kar Engeli
İstanbul TEM Otoyolu Hadımköy gişelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde tedarik zincirine dahil olup belgesi olmayan ağır vasıta araçların kente girişine müsaade edilmedi.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bugün saat 13.00 itibarıyla ağır tonajlı araçların D-100, D-750, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'na çıkışına yasak getirdi.
Bu kapsamda İstanbul Büyükçekmece'de denetimlerini sıkılaştıran trafik polisleri otoban girişlerinde belgesi olmayan ağır vasıta araçların otoyola girişlerini engelledi. Otoyola çıkmak isteyen şoförler, polis ekiplerince alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirildi.
Öte yandan, ağır vasıtalara uygulanan yasağa, tedarik zincirini etkileyecek gıda ve ilaç gibi ürünleri taşıyan araçların dahil edilmediği belirtildi.
Kaynak: İHA
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