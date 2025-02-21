İstanbul’da Alarm Verildi, Hepsi İptal! Kurs, Sınav, Ulaşım…

Geçen haftadan itibaren İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı sonrasında kentte tüm okullar tatil edilmiş, yoğun kar yağışı sonrasında Şehir Hatları’nda tüm vapur seferleri iptal edilmişti.

KURSLARDA EĞİTİME ARA

Sıcaklığın yerini soğuk havaya bıraktığı İstanbul’a ilişkin flaş bir açıklama daha geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat'ta bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

22-23 ŞUBAT İÇİN KRİTİK KARAR

Resmi sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Vali Gül, hafta sonu da soğuk havanın etkili olacağını belirterek şunları söyledi: Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir.

Kaynak: AA