Bir Ürün Daha Avrupa'dan Türkiye'ye Geri Gönderildi! 'Sağlık İçin Çok Tehlikeli'

Son aylarda Türkiye'deki gıda skandalları artarken, vatandaş yemek güvenliği konusunda ciddi endişe duyuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan işletmeleri liste liste açıklaması sonrası şimdi de "riskli" olduğu gerekçesiyle Avrupa'dan geri çevrilen gıda ürünleri gündemden düşmüyor.

Avrupa Komisyonu'nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), son dönemde Türkiye'den ihraç edilen birçok ürünün, ülkelere giremeden geri gönderildiğini gösteriyor. Sistemdeki 21 Şubat 2025 tarihli bildirime göre, Avrupa sınırlarından reddedilen ürünlerden biri de tatlı biber oldu.

'CİDDİ TEHLİKE' NE?

RASFF'ın bildirdiğine göre; Türkiye'den Bulgaristan'a gönderilen tatlı biberler, "sağlığa ciddi şekilde zararlı" olduğu için sınır kontrolünün ardından ülkeye alınmadı. Bu tehlikenin ne olduğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi