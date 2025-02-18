Firari Eski Polis Tokat'ta Yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden aranan eski polis, düzenlenen operasyonla yakaladı. Tokat’ta gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Firari Eski Polis Tokat'ta Yakalandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan U.Ş.'nin kentte bulunduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla belirlenen adrese düzenlenen baskında U.Ş. gözaltına alındı.

Firari Eski Polis Tokat'ta Yakalandı - Resim : 1

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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Kaynak: DHA

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