Firari Eski Polis Tokat'ta Yakalandı
FETÖ/PDY üyeliğinden aranan eski polis, düzenlenen operasyonla yakaladı. Tokat’ta gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan U.Ş.'nin kentte bulunduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla belirlenen adrese düzenlenen baskında U.Ş. gözaltına alındı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: DHA