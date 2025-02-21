Isparta’da Feci Kaza, Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Isparta’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Isparta’da Feci Kaza, Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Kaza, 13.45 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Isparta - Konya Karayolu Dedeçam Kavşağında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Ahmet A. Ü. kontrolündeki 32 LV 558 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Isparta’da Feci Kaza, Otomobil Şarampole Yuvarlandı - Resim : 1

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin kaza mahalinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Ahmet A. Ü. ambulansla Şarkikarağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşanan aza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Isparta Trafik kazası
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