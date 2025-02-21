Direğe Çarpan Tır İkiye Ayrıldı: Sürücü Yaralı

Aydın'da sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Direğe çarpan tır adeta ikiye bölündü. Sürücüyü ekipler sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı.

Direğe Çarpan Tır İkiye Ayrıldı: Sürücü Yaralı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, üniversite önünde korkunç bir kaza yaşandı. S.K. yönetimindeki 35 BRR plakalı tır, direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton direğe çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu tırın kabini paramparça oldu.

Direğe Çarpan Tır İkiye Ayrıldı: Sürücü Yaralı - Resim : 1

Kaza ihbarının ardından bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuyucak İtfaiye Amirliği ekipleri, ikiye ayrılan tırın içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayın ardından yapılan ilk değerlendirmelere göre, sürücü S.K.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Direğe Çarpan Tır İkiye Ayrıldı: Sürücü Yaralı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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