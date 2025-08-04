Bankalar Kesenin Ağzını Açtı: Ağustos Ayında Emekliler Bayram Edecek! 27 bin TL’ye Varan Promosyon Hesaplara Yatırılıyor
Emekli maaşına gelen zamlar sonrası gözler emekli promosyon ödemelerine çevrildi. Milyonlarca emekli ‘En yüksek emekli promosyonu ödeyen banka hangisi? Ağustos ayında hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?’ sorularını araştırırken beklenen müjdeli haber geldi. Bankalar kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Ağustos ayında emekliler bayram edecek. Bankalar, ek koşullarla birlikte 27 bin TL’ye varan promosyon teklifleri sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar arasındaki promosyon rekabeti hız kazandı. Milyonlarca vatandaş ‘Ağustos ayında emekli promosyon ödemelerine zam gelecek mi?’ sorusunu araştırırken beklenen müjdeli haber geldi.
Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren güncel promosyon kampanyaları açıklanırken, bazı bankaların vatandaşlara 27 bin TL ödeme yapacağı açıklandı.
Peki 27 bin TL promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Bankalar, üç yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında sundukları promosyonları çeşitli ek koşullar ve kampanyalarla destekleyerek cazip hale getiriyor.
DENİZBANK
DenizBank, emeklilere 12.000 TL’ye varan standart promosyonun yanı sıra MobilDeniz üyeliği, Kredili Mevduat Hesabı (KMH), otomatik fatura talimatı ve kredi kartı gibi ek koşulları yerine getiren müşterilerine toplamda 27.000 TL’ye varan ödeme sunuyor.
• 0-9.999 TL maaş: 17.000 TL
• 10.000-14.999 TL maaş: 21.000 TL
• 15.000-19.999 TL maaş: 24.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri maaş: 27.000 TL
GARANTİ BBVA
25 Temmuz - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında Garanti BBVA, maaş taşıma ve üç yıl taahhüt veren emeklilere 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon sunuyor. Ayrıca Bonus veya Paracard kullanımıyla 6.000 TL’ye kadar bonus ve 20.000 TL’ye kadar ücretsiz çekim hakkı da sağlanıyor.
HALKBANK
Halkbank, SGK emeklilerine 3 yıl süreyle maaş alma taahhüdü karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor. Ölüm aylığı alan vatandaşlara ise 5.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor.
ING BANK
ING Bank, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon, ek koşulları yerine getirenlere ise toplamda 25.000 TL’ye kadar ödeme sağlıyor.
• 10.000 TL’ye kadar maaş: 6.250 TL
• 10.000-15.000 TL: 10.000 TL
• 15.000-20.000 TL: 12.500 TL
• 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
VAKIFBANK
1 Şubat - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor.
YAPI KREDİ
15 Haziran - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyayla Yapı Kredi, promosyon ödemelerine fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital bankacılık gibi ek kriterler karşılığında toplam 27.000 TL’ye kadar ödeme sunuyor.
• 0-9.999 TL maaş: 12.250 TL
• 10.000-14.999 TL: 18.000 TL
• 15.000-19.999 TL: 22.500 TL
• 20.000 TL ve üzeri: 27.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası, SGK emeklilerine üç yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, maaş taşıma veya ilk maaş tercihi kapsamında SGK emeklilerine 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, 6.000 TL’ye kadar ek avantaj ve fatura talimatına bağlı ödüllerle birlikte 21.000 TL’ye kadar toplam kazanç sunuyor.
• 0-9.999 TL maaş: 12.250 TL
• 10.000-14.999 TL: 16.000 TL
• 15.000-19.999 TL: 18.500 TL
• 20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL