Bankalar Kesenin Ağzını Açtı: Ağustos Ayında Emekliler Bayram Edecek! 27 bin TL’ye Varan Promosyon Hesaplara Yatırılıyor

GARANTİ BBVA

25 Temmuz - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında Garanti BBVA, maaş taşıma ve üç yıl taahhüt veren emeklilere 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon sunuyor. Ayrıca Bonus veya Paracard kullanımıyla 6.000 TL’ye kadar bonus ve 20.000 TL’ye kadar ücretsiz çekim hakkı da sağlanıyor.