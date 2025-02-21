Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonuna! 7 Kişi Tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma çerçevesinde savcılık koordinesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 136,11 gram sentetik kannabinoid, 544 adet sentetik ecza hap, 1 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 5 adet extacy, 3 bin 300 lira, 2 ruhsatsız tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA