Bursa'da Kar Çilesi, Sürücüler Ne Yapacağını Şaşırdı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bursa’da sürücüler kayan yolda zor anlar yaşadı. Sürücülerden bazıları kaza yaparken bazıları da kaza yapmamak için zorlu yolları denedi.

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Bursa'da Kar Çilesi, Sürücüler Ne Yapacağını Şaşırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Bursa’da kar yağışı hayatı felç etti. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışına rağmen trafiğe hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da Kar Çilesi, Sürücüler Ne Yapacağını Şaşırdı - Resim : 1

Rampalarda kalan sürücülerin trafik çilesi kameraya yansırken, bir motosikletli dengesini kaybedip yere düştü. Sürücülerin zorlu sınavı kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar kar topu oynayıp, sevdikleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA

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