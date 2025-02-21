Bursa'da Kar Çilesi, Sürücüler Ne Yapacağını Şaşırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Bursa’da kar yağışı hayatı felç etti. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışına rağmen trafiğe hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.

Rampalarda kalan sürücülerin trafik çilesi kameraya yansırken, bir motosikletli dengesini kaybedip yere düştü. Sürücülerin zorlu sınavı kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar kar topu oynayıp, sevdikleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA