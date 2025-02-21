Buz Tutan Yolda Kalp Isıtan Hareket

Hava sıcaklığının düştüğü Bartın’da buzlanma sonrasında araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Akşam saatlerinde trafiğin yoğunlaştığı kentte, şiddetini arttıran rüzgar ile birlikte kar yağışı zaman zaman tipiye dönüştü. Soğuk hava ve kara rağmen polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda trafik akışını sağladı.

Bir polis memuru çevredeki bir esnaftan aldığı kürekle, yoldaki buzları kırarak küreme yaptı. Trafik polisi bir taraftan da ağzında düdükle trafiği yönlendirdi. İş makinesi ile gerçekleştirilen küreme ve tuzlamanın ardından yolda ulaşım normale dönerken, polisin duyarlı hareketi görenlerin ise takdirini kazandı.

Kaynak: DHA