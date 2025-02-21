Kısmetse Olur'un Favori Çifti Aycan ve Onur'dan Bali’de Büyük Müjde

Yarışma döneminde favori çiftler arasında yer alan, ayrılıkları kavgaları ve romantik anlarıyla herkesin gözdesi olan Aycan Varış ve Onur Yüksel, yıllar sonra barıştı.

NİKAH PROVASI

Çift, sosyal medyada paylaştıkları tatil kareleriyle dikkat çekmeye devam ederken son paylaşımları herkesi ters köşe etti. Bali'ye giden ikili, burada gerçekleştirdikleri özel bir ritüelle "nikah provası" yaptı.

BALİ'DE ÖZEL BİR ANI

Bali'de çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan çift, “Bali nikah fotoğrafları geldi. Sabahtan beri yapmaya çalışıyorum, sizce nasıl olmuş? Hangisini favoriniz? Bu arada bu nikahın resmi bir durumu yok, ancak çiftlerin birbirine bağlılığını simgeleyen özel bir ritüel. Bizim için çok eğlenceli ve muhteşem bir an oldu, herkese tavsiye ederiz” notunu düştü.

GERÇEK NİKAH RAMAZAN AYINDA

Bali'deki ritüelin ardından çok konuşulan çift, Ramazan'ın ilk günü resmi olarak evleneceklerini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi