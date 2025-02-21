Kısmetse Olur'un Favori Çifti Aycan ve Onur'dan Bali’de Büyük Müjde

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Kısmetse Olur ile ünlenen yarışmacılar Aycan Varış ve Onur Yüksel, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelip aşklarına kaldıkları yerden devam ettiler. Sosyal medyayı sallayan aşkta herkesi şaşırtan yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte yıllar sonra küllenen aşkta son perde…

Esma Karayel Esma Karayel
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Kısmetse Olur'un Favori Çifti Aycan ve Onur'dan Bali’de Büyük Müjde

Yarışma döneminde favori çiftler arasında yer alan, ayrılıkları kavgaları ve romantik anlarıyla herkesin gözdesi olan Aycan Varış ve Onur Yüksel, yıllar sonra barıştı.

Kısmetse Olur'un Favori Çifti Aycan ve Onur'dan Bali’de Büyük Müjde - Resim : 1

NİKAH PROVASI

Çift, sosyal medyada paylaştıkları tatil kareleriyle dikkat çekmeye devam ederken son paylaşımları herkesi ters köşe etti. Bali'ye giden ikili, burada gerçekleştirdikleri özel bir ritüelle "nikah provası" yaptı.

Kısmetse Olur'un Favori Çifti Aycan ve Onur'dan Bali’de Büyük Müjde - Resim : 2

BALİ'DE ÖZEL BİR ANI

Bali'de çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan çift, “Bali nikah fotoğrafları geldi. Sabahtan beri yapmaya çalışıyorum, sizce nasıl olmuş? Hangisini favoriniz? Bu arada bu nikahın resmi bir durumu yok, ancak çiftlerin birbirine bağlılığını simgeleyen özel bir ritüel. Bizim için çok eğlenceli ve muhteşem bir an oldu, herkese tavsiye ederiz” notunu düştü.

Kısmetse Olur'un Favori Çifti Aycan ve Onur'dan Bali’de Büyük Müjde - Resim : 3

GERÇEK NİKAH RAMAZAN AYINDA

Bali'deki ritüelin ardından çok konuşulan çift, Ramazan'ın ilk günü resmi olarak evleneceklerini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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