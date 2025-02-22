Yayını Durdurulmuştu... RTÜK Başkanı Şahin'den 'Şakir Paşa Ailesi' Açıklaması

Son dönemde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) televizyon yayınlarına müdahaleleri dikkat çekerken, RTÜK'ün ceza verdiği son yapım da NOW TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi oldu. İlk bölümünden beri sosyal medyada yankı uyandıran ve büyük bir popülarite yakalayan dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına karar verildi.

'DEĞERLERİMİZE, AHLAKA AYKIRI'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen karara ilişkin bir açıklama yaptı. Şahin, RTÜK toplantısında da "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri olduğu" gerekçesiyle daha önce diziye ceza uyguladıklarını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi şeref ve haysiyet, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerlerdendir. Kişilerin şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırılar kimi zaman yazı ile gerçekleşebileceği gibi kimi zaman da davranışlar ile ortaya çıkabilmektedir. Yasalar kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan bu tür sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşmesi durumunda kurumumuza önemli bir sorumluluk yüklemiştir.

'KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ VAR'

Belirtmek gerekir ki, özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle, saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karine oluştuğu bilinmektedir. Bu kapsamda, 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un “Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu” başlıklı 6’ncı maddesi; “Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.” hükmünü içermektedir.

Ayrıca, Anayasa’nın “Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı 138’inci maddesi; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmünü içermektedir. Üst Kurulumuz İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca alınan mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından Anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir."

Kamuoyuna Duyurulur!



Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun son Üst Kurul toplantısında toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle ağır müeyyideler uyguladığı, NOW TV’de yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve… — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi