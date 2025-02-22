Yayını Durdurulmuştu... RTÜK Başkanı Şahin'den 'Şakir Paşa Ailesi' Açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisine mahkeme tarafından verilen durdurma cezasıyla ilgili konuştu. RTÜK Başkanı, milli ve manevi değerler ile genel ahlaka aykırı olduğunu söylediği dizi için "Üst Kurulumuz İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca alınan mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapılması Anayasal bir zorunluluktur" dedi.

Son Güncelleme:
Yayını Durdurulmuştu... RTÜK Başkanı Şahin'den 'Şakir Paşa Ailesi' Açıklaması

Son dönemde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) televizyon yayınlarına müdahaleleri dikkat çekerken, RTÜK'ün ceza verdiği son yapım da NOW TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi oldu. İlk bölümünden beri sosyal medyada yankı uyandıran ve büyük bir popülarite yakalayan dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına karar verildi.

Yayını Durdurulmuştu... RTÜK Başkanı Şahin'den 'Şakir Paşa Ailesi' Açıklaması - Resim : 1

'DEĞERLERİMİZE, AHLAKA AYKIRI'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen karara ilişkin bir açıklama yaptı. Şahin, RTÜK toplantısında da "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri olduğu" gerekçesiyle daha önce diziye ceza uyguladıklarını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği gibi şeref ve haysiyet, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerlerdendir. Kişilerin şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırılar kimi zaman yazı ile gerçekleşebileceği gibi kimi zaman da davranışlar ile ortaya çıkabilmektedir. Yasalar kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan bu tür sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşmesi durumunda kurumumuza önemli bir sorumluluk yüklemiştir.

Yayını Durdurulmuştu... RTÜK Başkanı Şahin'den 'Şakir Paşa Ailesi' Açıklaması - Resim : 2

'KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ VAR'

Belirtmek gerekir ki, özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle, saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karine oluştuğu bilinmektedir. Bu kapsamda, 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un “Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu” başlıklı 6’ncı maddesi; “Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.” hükmünü içermektedir.

Yayını Durdurulmuştu... RTÜK Başkanı Şahin'den 'Şakir Paşa Ailesi' Açıklaması - Resim : 3

Ayrıca, Anayasa’nın “Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı 138’inci maddesi; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmünü içermektedir. Üst Kurulumuz İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca alınan mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından Anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir."

'Şakir Paşa Ailesi' Dizisine Büyük Şok: Mahkeme Kararıyla Durduruldu'Şakir Paşa Ailesi' Dizisine Büyük Şok: Mahkeme Kararıyla DurdurulduMagazin
Şakir Paşa Ailesi’ni Yerle Bir Eden Karar, RTÜK Biletini KestiŞakir Paşa Ailesi’ni Yerle Bir Eden Karar, RTÜK Biletini KestiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
RTÜK şakir paşa Dizi
Son Güncelleme:
‘Hadise’li Yorum Demet Akalın’ı Çileden Çıkardı ‘Hadise’li Yorum Demet Akalın’ı Çileden Çıkardı
Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor
Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim Fırsatı: Şartlar Açıklandı
Hapisteki Diddy'ye Bir Şok Daha! Avukatı Çekildi Hapisteki Diddy'ye Bir Şok Daha! Avukatı Çekildi
ÇOK OKUNANLAR
‘Direnin Arkadaşlar, Fiyat 430 TL'ye Çıkacak’ Ramazan Öncesi Zam İçin Whatsapp’ta Grup Bile Kurdular: Kırmızı Ete 2 Kilo Sınırı Kırmızı Et Fiyatları için Fırsatçılar Bir Kez Daha Sahnede!
Kongre Öncesi Bomba Kulis... Cumhurbaşkanı Erdoğan İki Bakanın Biletini Kesecek Cumhurbaşkanı İki Bakanın Biletini Kesecek
Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? Yavaş'tan Çok Konuşulacak Açıklama
EMLAK KONUT KAMPANYASI 2025: Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak? Emlak Konut İstanbul'da Hangi İlçelere Yapılacak, Daire Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha İmamoğlu'na Bir Soruşturma Daha