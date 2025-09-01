Ülkeler Taylor Swift'in 'Kraliyet Düğünü' İçin Yarışıyor, Başbakan Devreye Girdi: 'Lütfen Seni Biz Evlendirelim'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, son iki yıldır müzik listelerinde kırdığı rekorlar ve tüm zamanların en yüksek hasılatlı konser turu olan "The Eras Tour" ile gündemden düşmüyor. Yaklaşık 20 yıllık kariyerinde hala zirvede olan şarkıcı, özel hayatında da mutluluğu buldu. NFL takımlarından Kansas City Chiefs'te forma giyen Amerikan futbol oyuncusu Travis Kelce ile yaşadığı aşkla magazin gündemini de sallayan 35 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz hafta da beklenen güzel haberi verdi.

Konserine gelmesiyle tanıştığı 35 yaşındaki sporcuyla iki yıldır birlikte olan Taylor Swift, ilk kez sevgilisiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak nişanlandıklarını açıkladı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda hem sevgilisiyle olan karelerine hem de göz alıcı nişan yüzüğüne yer veren Taylor Swift, yine tüm dünyaya adından bahsettirdi.

'BU BİZİM KRALİYET DÜĞÜNÜMÜZ'

Amerikalıların "Bu bizim kraliyet düğünümüz" yorumlarını yaptığı evlilik şimdiden herkesi heyecanlandırırken, birçok ünlü marka çift ile alakalı paylaşımlar yaptı. Bazı ülkeler de sosyal medyadaki bu ilgiden kendi payını almak için harekete geçti ve ünlü çiftin düğününe ev sahipliği yapabilmek için seferber oldu.

Yeni Zelanda'nın turizm kurumu Tourism New Zealand, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Pop'un bir sonraki kraliyet düğününün Yeni Zelanda’da yapılması için resmi dilekçemiz budur" ifadelerine yer verdi. Gönderide, ülkenin üzüm bağları, ahşap kiliseleri ve göllerinin çiftin dünya evine girmesi için mükemmel bir ortam sağlayacağı yazıldı.

BAŞBAKAN DA DEVREYE GİRDİ

Başbakan Christopher Luxon da konuyla alakalı yaptığı yorumda "Dünyada bu düğünü yapmak hatta balayını geçirmek için Yeni Zelanda’dan daha iyi bir yer yok" diye konuştu ve Aoraki Cook Dağı, Waitomo’daki ateşböceği mağaraları ve Queenstown’daki yamaç atlayışını çiftin yapabileceği etkinlikler olarak anlattı.

Ünlü çiftin düğününü yapmaya talip olan tek yer Yeni Zelanda değil... New York Park ve Bahçeler Departmanı, "Evlenmek için bir yer mi arıyorsunuz? Welcome to New York" mesajıyla Taylor Swift’in "Welcome to New York" şarkısına gönderme yaptı.

