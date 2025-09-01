Dünyaca Ünlü Şarkıcı Yalova’ya Gelin Gitti! Para Yağmuru, Roman Havası, Türk Adetleri… Herkes Bu Düğünü Konuşuyor

Dünyaca ünlü Romanyalı pop şarkıcısı Otilia Bruma, iş insanı Ali Karakaş ile evlendikten tam 2 yıl sonra düğününü Yalova’da yaptı. Düğünde Romanyalı şarkıcının Türk şarkılar eşliğinde oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Otilia’nın eşi başından aşağı para yağdırdı. İşte herkesin konuştuğu düğünün detayları…

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir zamanlar Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Otilia Bruma, 2023 yılında iş insanı Ali Karakaş ile hayatını birleştirdiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, dün ertelenen düğününü yaptı.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Yalova’ya Gelin Gitti! Para Yağmuru, Roman Havası, Türk Adetleri… Herkes Bu Düğünü Konuşuyor - Resim : 1
Otilia Bruma ve Ali Karakaş'ın düğününden kareler

2 YIL SONRA DÜĞÜN YAPTI

Antalya’da verdiği konserde ilişkilerini duyuran ünlü şarkıcı, 2 yıl sonra dünya evine girdi.

Yalova’da Türk geleneklerine uygun yapılan düğüne katılan davetliler, renkli anlara şahit oldu. Dekoltesiyle dikkat çeken Otilia, düğünde paraya boğuldu.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Yalova’ya Gelin Gitti! Para Yağmuru, Roman Havası, Türk Adetleri… Herkes Bu Düğünü Konuşuyor - Resim : 2

Geleneksel detaylara sahip kına elbisesi çok konuşulan Otilia’nın gelinliği de çok konuşuldu. Şarkıcı dans ettiği anlara "Artık Türk gelin" notunu düşerek mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyaca Ünlü Şarkıcı Yalova’ya Gelin Gitti! Para Yağmuru, Roman Havası, Türk Adetleri… Herkes Bu Düğünü Konuşuyor - Resim : 3

Sinan Akçıl İtirafıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü! Otilia Dünyaevine Girdi, Gelinliğini Görenler Mest OlduSinan Akçıl İtirafıyla Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü! Otilia Dünyaevine Girdi, Gelinliğini Görenler Mest OlduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Karakaş Otilia Bruma Yalova Sinan Akçıl
Son Güncelleme:
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
İngiltere Kraliçesi Camilla'ya Cinsel Taciz! 60 Yıl Sonra Ortaya Çıktı İngiltere Kraliçesi Camilla'ya Cinsel Taciz! 60 Yıl Sonra Ortaya Çıktı
Ersin Düzen Ali Koç’un Uyguladığı Tarifi Açıkladı! Jose Mourinho’yu Öyle Bir Şekilde Göndermişler Ki… Bu Kadarı Da Pes Artık Öyle Bir Şekilde Göndermişler Ki
Ülkeler Taylor Swift'in 'Kraliyet Düğünü' İçin Yarışıyor, Başbakan Devreye Girdi: 'Lütfen Seni Biz Evlendirelim' Ülkeler Taylor Swift'in 'Kraliyet Düğünü' İçin Yarışıyor: 'Lütfen Seni Biz Evlendirelim'
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam