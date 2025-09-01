Dünyaca Ünlü Şarkıcı Yalova’ya Gelin Gitti! Para Yağmuru, Roman Havası, Türk Adetleri… Herkes Bu Düğünü Konuşuyor
Dünyaca ünlü Romanyalı pop şarkıcısı Otilia Bruma, iş insanı Ali Karakaş ile evlendikten tam 2 yıl sonra düğününü Yalova’da yaptı. Düğünde Romanyalı şarkıcının Türk şarkılar eşliğinde oynadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Otilia’nın eşi başından aşağı para yağdırdı. İşte herkesin konuştuğu düğünün detayları…
Bir zamanlar Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Otilia Bruma, 2023 yılında iş insanı Ali Karakaş ile hayatını birleştirdiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, dün ertelenen düğününü yaptı.
2 YIL SONRA DÜĞÜN YAPTI
Antalya’da verdiği konserde ilişkilerini duyuran ünlü şarkıcı, 2 yıl sonra dünya evine girdi.
Yalova’da Türk geleneklerine uygun yapılan düğüne katılan davetliler, renkli anlara şahit oldu. Dekoltesiyle dikkat çeken Otilia, düğünde paraya boğuldu.
Geleneksel detaylara sahip kına elbisesi çok konuşulan Otilia’nın gelinliği de çok konuşuldu. Şarkıcı dans ettiği anlara "Artık Türk gelin" notunu düşerek mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
