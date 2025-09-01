Dünyaca Ünlü Şarkıcı Yalova’ya Gelin Gitti! Para Yağmuru, Roman Havası, Türk Adetleri… Herkes Bu Düğünü Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir zamanlar Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Otilia Bruma, 2023 yılında iş insanı Ali Karakaş ile hayatını birleştirdiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, dün ertelenen düğününü yaptı.

Otilia Bruma ve Ali Karakaş'ın düğününden kareler

2 YIL SONRA DÜĞÜN YAPTI

Antalya’da verdiği konserde ilişkilerini duyuran ünlü şarkıcı, 2 yıl sonra dünya evine girdi.

Yalova’da Türk geleneklerine uygun yapılan düğüne katılan davetliler, renkli anlara şahit oldu. Dekoltesiyle dikkat çeken Otilia, düğünde paraya boğuldu.

Geleneksel detaylara sahip kına elbisesi çok konuşulan Otilia’nın gelinliği de çok konuşuldu. Şarkıcı dans ettiği anlara "Artık Türk gelin" notunu düşerek mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

