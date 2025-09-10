Dışişleri Bakanlığı’ndan Nepal İçin Seyahat Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de güvenlik durumunun hassasiyeti nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat edilmemesi tavsiye edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de yaşanan son gelişmelerin ardından ülkedeki güvenlik durumuna dikkat çekerek Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça Nepal’e seyahat edilmemesi tavsiye edilirken, ülkede bulunan vatandaşların dikkatli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin duyuruların Nepal’e akredite Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bakanlık, acil durumlarda Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği, Nepal Fahri Konsolosluğu ve Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin iletişim numaraları üzerinden destek alınabileceğini bildirdi.

