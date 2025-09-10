Kremlin'den Polonya'ya 'İHA' Yanıtı: 'Kanıt Sunmadan Bizi Suçluyorlar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya’nın hava sahasının Rus yapımı insansız hava araçları (İHA) tarafından ihlal edildiği yönündeki suçlamalarına yanıt verdi. Peskov, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun “kanıt sunmadan Rusya’yı sürekli provokasyonla suçladığını” söyledi.

Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker göndermesi halinde “korkunç sonuçlar doğuracağı” uyarısında bulundu. “Bunu anlamayan ya da anlamak istemeyen ülkelerin yanı sıra, bu gerçekliği çok daha iyi anlayan ülkeler de var.” ifadelerini kullandı.

'KANIT SUNMADAN SUÇLUYORLAR'

Polonya’nın İHA iddialarını da değerlendiren Peskov, “AB ve NATO, herhangi bir kanıt sunmadan her gün Rusya’yı provokasyonla suçluyor.” dedi. Ayrıca Varşova yönetiminin olay hakkında Rusya ile doğrudan temasa geçmediğini de belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise gün içinde düzenlenen olağanüstü kabine toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sırasında bazı insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını “defalarca” ihlal ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA